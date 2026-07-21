Νέο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια ψηφίζεται σήμερα: Απαγόρευση για ανηλίκους κάτω των 17 ετών

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Εισάγονται σήμερα νέες διατάξεις που αλλάζουν το πλαίσιο λειτουργίας και χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των ατυχημάτων.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την καθολική απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικού πατινιού από άτομα κάτω των 17 ετών.

Παράλληλα, θεσπίζεται υποχρεωτική ασφάλιση τόσο για το όχημα όσο και για τον χρήστη.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει ακόμη αυστηρότερες κυρώσεις για παραβάσεις, όπως η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και η κυκλοφορία σε δρόμους ή λεωφόρους όπου το επιτρεπόμενο όριο υπερβαίνει τα 50 χλμ./ώρα.

Επιπλέον, δημιουργείται Μητρώο Ηλεκτρικών Πατινιών, στο οποίο θα καταχωρίζεται κάθε όχημα, ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίησή του από τις αρμόδιες αρχές.

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