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21.07.2026 09:08

Δικογραφία για 84χρονο που… έχτισε αυθαίρετο, τσιμεντένιο φράγμα στον Αξιό!

21.07.2026 09:08
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αρχείου Eurokinissi

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Μπροστά σε μια αυθαίρετη κατασκευή τσιμεντένιου φράγματος στον Αξιό Ποταμό, προ των εκβολών του στο Θερμαϊκό κόλπο βρέθηκαν οι αρχές της Θεσσαλονίκης.

Με σκοπό τη συγκράτηση του τρεχούμενου νερού και την διοχέτευση του για τις ανάγκες άρδευσης των αγροτικών εκτάσεων της ευρύτερης περιοχής, τα προηγούμενα χρόνια ο 84χρονος προέβη στην αυθαίρετη κατασκευή τσιμεντένιου φράγματος εντός της κοίτης του Αξιού.

Αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος 84χρονου για παράβαση της Νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος.

Επιπλέον, με τη χρήση βαρέων μηχανημάτων πραγματοποιούνταν εργασίες εκβάθυνσης και κατασκευής αναχώματος σε όλο το πλάτος της κοίτης του ποταμού Αξιού στο σημείο των τσιμεντένιων κατασκευών, κάθε χρόνο κατά τον μήνα Μάιο, από το έτος 2021 έως το 2025.

Αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω ενεργειών είναι να επέλθουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις στα νερά του Αξιού καθώς και του Θερμαϊκού Κόλπου, στους υδρόβιους οργανισμούς, στην παραποτάμια και υδρόβια βλάστηση, διαταράσσοντας με αυτόν τον τρόπο την οικολογική ισορροπία και υποβαθμίζοντας το οικοσύστημα της περιοχής

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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