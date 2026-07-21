Συνεχίζεται το πογκρόμ κατά δημοσιογράφων στην Τουρκία: Συνελήφθη και πάλι ο Αλιτζάν Ουλουντάγ της Deutsche Welle

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Χωρίς σταματημό οι διώξεις κατά της ελευθερίας του Τύπου στην Τουρκία και μάλιστα σε… συνέχειες.

Ένας Τούρκος δημοσιογράφος, εργαζόμενος στην τουρκική υπηρεσία της Deutsche Welle (DW), ο οποίος είχε αποφυλακιστεί τον Μάιο αφού κρατήθηκε επί 90 ημέρες, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι τον συνέλαβαν και πάλι.

«Με συλλαμβάνουν αυτή τη στιγμή» έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Αλιτζάν Ουλουντάγ.

Üç ay tutuklu kaldıktan sonra Mayıs'ta cezaevinden çıkan DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ gözaltına alındıhttps://t.co/cCAqcZECqi — DW Türkçe (@dw_turkce) July 21, 2026

Οι τουρκικές αρχές δεν έχουν κάνει καμία ανακοίνωση για την υπόθεση αυτή προς το παρόν.

Journalist for DW Turkish detained again 2 months after release https://t.co/7GJ6NcRXfz July 21, 2026

Η Γερμανία και πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατήγγειλαν τη σύλληψή του στα τέλη Φεβρουαρίου με την κατηγορία της «προσβολής του προέδρου» και ζήτησαν να αφεθεί ελεύθερος, κρίνοντας αβάσιμη τη δίωξη. Στις 21 Μαΐου δικαστήριο της Άγκυρας διέταξε την υπό όρους αποφυλάκισή του αφού κρατήθηκε επί 90 ημέρες στη μεγαλύτερη φυλακή της χώρας, στο Σιλιβρί, στα δυτικά της Κωνσταντινούπολης.

#SONDURUM Uludağ hakkında "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından işlem başlatıldığı öğrenildi https://t.co/JdnHfSIrPo pic.twitter.com/iBCU1zy7hf July 21, 2026

Ο Αλιτζάν Ουλουντάγ διωκόταν επίσης για «διασπορά ψευδών ειδήσεων» και «δυσφήμιση των δικαστικών θεσμών».

Πολλές δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διώχθηκαν τα τελευταία χρόνια στην Τουρκία για «προσβολή του προέδρου», συνήθως λόγω αναρτήσεων που έκαναν στο διαδίκτυο και φαίνεται ότι η πρακτική αυτή συνεχίζεται με αμείωτη ένταση παρά τις διεθνείς αντιδράσεις ενώσεων του Τύπου.

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