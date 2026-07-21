Συνεχίζεται το πογκρόμ κατά δημοσιογράφων στην Τουρκία: Συνελήφθη και πάλι ο Αλιτζάν Ουλουντάγ της Deutsche Welle

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Χωρίς σταματημό οι διώξεις κατά της ελευθερίας του Τύπου στην Τουρκία και μάλιστα σε… συνέχειες.
Ένας Τούρκος δημοσιογράφος, εργαζόμενος στην τουρκική υπηρεσία της Deutsche Welle (DW), ο οποίος είχε αποφυλακιστεί τον Μάιο αφού κρατήθηκε επί 90 ημέρες, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι τον συνέλαβαν και πάλι.
«Με συλλαμβάνουν αυτή τη στιγμή» έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Αλιτζάν Ουλουντάγ.
Οι τουρκικές αρχές δεν έχουν κάνει καμία ανακοίνωση για την υπόθεση αυτή προς το παρόν.
Η Γερμανία και πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατήγγειλαν τη σύλληψή του στα τέλη Φεβρουαρίου με την κατηγορία της «προσβολής του προέδρου» και ζήτησαν να αφεθεί ελεύθερος, κρίνοντας αβάσιμη τη δίωξη. Στις 21 Μαΐου δικαστήριο της Άγκυρας διέταξε την υπό όρους αποφυλάκισή του αφού κρατήθηκε επί 90 ημέρες στη μεγαλύτερη φυλακή της χώρας, στο Σιλιβρί, στα δυτικά της Κωνσταντινούπολης.
Ο Αλιτζάν Ουλουντάγ διωκόταν επίσης για «διασπορά ψευδών ειδήσεων» και «δυσφήμιση των δικαστικών θεσμών».
Πολλές δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διώχθηκαν τα τελευταία χρόνια στην Τουρκία για «προσβολή του προέδρου», συνήθως λόγω αναρτήσεων που έκαναν στο διαδίκτυο και φαίνεται ότι η πρακτική αυτή συνεχίζεται με αμείωτη ένταση παρά τις διεθνείς αντιδράσεις ενώσεων του Τύπου.
Διαβάστε επίσης:
Ο Τζον Στιούαρτ σατίρισε τον τελικό του Μουντιάλ – Βρήκε ευκαιρία και «τα ’χωσε» στον Τράμπ
ΜΜΕ ΗΠΑ: Ομοσπονδιακό δικαστήριο «παγώνει» την συγχώνευση Paramount – Warner
Το Netflix κατέβαλε πάνω από 500 εκατ. δολάρια για την εξαγορά εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης του Μπεν Άφλεκ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.