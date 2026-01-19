Συνελήφθη Γάλλος δημοσιογράφος στην Κωνσταντινούπολη κατά τη διάρκεια φιλοκουρδικής διαδήλωσης

Στη σύλληψη του Γάλλου δημοσιογράφου Ραφαέλ Μπουκαντουρά προχώρησε σήμερα η τουρκική αστυνομία στην Κωνσταντινούπολη, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης του φιλοκουρδικού κόμματος DEM, που πραγματοποιήθηκε ενάντια στην επίθεση των δυνάμεων της Δαμασκού εναντίον Κούρδων μαχητών στη βορειοανατολική Συρία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του DEM, τρίτης κοινοβουλευτικής δύναμης στην Τουρκία, ο Ραφαέλ Μπουκαντουρά συνελήφθη στη συνοικία Σαντζάκτεπε, όπου το κόμμα είχε οργανώσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Όπως αναφέρεται, μαζί με τον δημοσιογράφο συνελήφθησαν και μέλη του κόμματος.

Η κινητοποίηση είχε στόχο να καταγγείλει την επίθεση των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων σε περιοχές που βρίσκονταν υπό κουρδικό έλεγχο στη βόρεια Συρία.

Παρέμβαση των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα

Τη σύλληψη επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF), διευκρινίζοντας ότι ο Μπουκαντουρά είναι ανταποκριτής γαλλικών μέσων ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων η εβδομαδιαία εφημερίδα Courrier international και η ημερήσια Ouest-France.

Σύμφωνα με την RSF, ο δημοσιογράφος τέθηκε υπό κράτηση ενώ κάλυπτε δημοσιογραφικά τη διαδήλωση, η οποία αφορούσε την εκδίωξη κουρδικών δυνάμεων από περιοχές της βόρειας Συρίας.

Κλιμάκωση στη βόρεια Συρία και ανησυχία στην Τουρκία

Μετά από πολυήμερες μάχες, ο συριακός στρατός αναπτύχθηκε σήμερα σε περιοχές από τις οποίες αποχώρησαν οι κουρδικές δυνάμεις, εξέλιξη που θεωρείται σοβαρό πλήγμα για τις προσδοκίες των Κούρδων περί αυτονομίας.

Το DEM είχε σκοπό να καταγγείλει «τον θάνατο πολλών αμάχων, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά», σε συνοικίες του Χαλεπίου όπου κατοικούν κυρίως Κούρδοι και οι οποίες, όπως υποστήριξε, «μετατράπηκαν σε εμπόλεμες ζώνες».

«Σαμποτάζ» της ειρηνευτικής διαδικασίας

Οι εξελίξεις προκαλούν έντονη ανησυχία στην κουρδική μειονότητα της Τουρκίας, που αντιστοιχεί περίπου στο 20% του πληθυσμού, τη στιγμή που η τουρκική κυβέρνηση συμμετέχει σε ειρηνευτική διαδικασία με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK).

Το DEM έκανε λόγο για «σαμποτάζ» των ειρηνευτικών προσπαθειών, υπογραμμίζοντας ότι η Τουρκία μοιράζεται σύνορα μήκους άνω των 900 χιλιομέτρων με τη Συρία.

Αίτημα για άμεση απελευθέρωση

Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα ζήτησαν την άμεση απελευθέρωση του Ραφαέλ Μπουκαντουρά.

«Ο δημοσιογράφος δεν έκανε τίποτε άλλο παρά να ασκεί νόμιμα το καθήκον του, καλύπτοντας αυτή τη διαμαρτυρία», δήλωσε ο εκπρόσωπος της οργάνωσης, Ερόλ Οντερόγλου.

