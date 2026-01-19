Σύμβουλος του Πούτιν προειδοποιεί ότι η Ρωσία θα «χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα» εναντίον της Ευρώπης αν ποτέ «φτάσει κοντά στην ήττα»

Ο Σεργκέι Καραγκάνοφ, πρώην σύμβουλος του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Μπόρις Γέλτσιν, προειδοποίησε την Ευρώπη ότι η Ρωσία θα χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα εναντίον της ηπείρου σε περίπτωση που πλησιάσει ποτέ στην ήττα.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης με τον Τάκερ Κάρλσον, ο Καραγκάνοφ – επικεφαλής του Συμβουλίου Εξωτερικής και Αμυντικής Πολιτικής της Ρωσίας, το οποίο είναι κοντά στον Πούτιν – χαρακτήρισε την ιδέα μιας ρωσικής ήττας από την Ευρώπη «μια φανταστική ψευδαίσθηση», αποδίδοντας τέτοιες συζητήσεις στην «πνευματική ανικανότητα» των Ευρωπαίων ηγετών.

«Τι είναι η ήττα της Ρωσίας; Αν η Ρωσία πλησιάσει ποτέ σε μια ήττα, αυτό θα σήμαινε ότι η Ρωσία τώρα θα χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα και η Ευρώπη θα έχει εξοντωθεί», προειδοποίησε. «Εννοώ, είναι απλώς αδύνατο ακόμη και να το σκεφτεί κανείς, αλλά μιλούν επειδή χρειάζονται έναν πόλεμο για να δικαιολογήσουν την παραμονή τους στην εξουσία, για να δικαιολογήσουν την ύπαρξή τους».

Ο Καράγκνοφ συνέχισε: «Όλοι στον κόσμο τώρα γελούν με την Ευρώπη, η οποία ήταν, παρεμπιπτόντως, ένα από τα βασικά κέντρα παγκόσμιας δύναμης. Τώρα είναι αστείο. Και φυσικά, δεν μιλάω για όλη την Ευρώπη. Ξέρουμε ότι υπάρχουν αξιοπρεπείς Ευρωπαίοι. Υπάρχουν έξυπνοι Ευρωπαίοι».

Ο Κάρλσον ρώτησε: «Όταν λέτε ότι όλοι γνωρίζουν ότι η ρωσική κυβέρνηση, αν πιεστεί, θα χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα εναντίον της Ευρώπης, εννοείτε αυτό, είναι η ερώτησή μου, και πιστεύετε ότι οι Ευρωπαίοι το καταλαβαίνουν αυτό;»

Υποστηρίζοντας ότι οι Ευρωπαίοι «υποβαθμίζονταν διανοητικά» από «την λεγόμενη φοιτητική επανάσταση του 1968, η οποία σκότωσε το μεγαλύτερο μέρος της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης, και λόγω της αναξιοκρατίας του σύγχρονου ευρωπαϊκού δημοκρατικού συστήματος», ο Καράγκνοφ ισχυρίστηκε ότι οι ηγέτες της Ευρώπης «δεν ήταν σε θέση να κατανοήσουν πλήρως τι συμβαίνει».

«Πιστεύουν ότι ο πόλεμος δεν θα έρθει ποτέ στην επικράτειά τους. Ξέχασαν τον πόλεμο και ότι είναι τρομερός», είπε. «Τώρα, ένα από τα καθήκοντα της Ρωσίας, εκτός από όλους τους άλλους, είναι να τους συνετίσει, ελπίζουμε χωρίς τη χρήση πυρηνικών όπλων».

Ο Καραγκνόφ επέκρινε επίσης τη ρωσική κυβέρνηση για «υπερβολική υπομονή» με την Ευρώπη.

«Κριτικάρω την κυβέρνησή μου για την υπερβολική επιφυλακτικότητα και την υπερβολική υπομονή μαζί τους», είπε στον Κάρλσον, προσθέτοντας: «Αλλά αργά ή γρήγορα, αν συνεχίσουν να υποστηρίζουν αυτόν τον πόλεμο, θυσιάζοντας πολλούς από τους Ουκρανούς και άλλους […] Θα πρέπει να τους τιμωρήσουμε αυστηρά. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει αυτό με περιορισμένη έννοια».

Τα σχόλια του Καραγκάνοφ έρχονται καθώς ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε στο Reuters την Τετάρτη ότι ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβραδύνει μια ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία, η οποία, όπως είπε, είναι «έτοιμη να κάνει μια συμφωνία». Είπε ότι «η Ουκρανία είναι λιγότερο έτοιμη να κάνει μια συμφωνία».

Οι εντάσεις με τις χώρες του ΝΑΤΟ αυξάνονται επίσης, καθώς ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να αποκτήσουν τη Γροιλανδία, μια αυτοδιοικούμενη περιοχή της Δανίας. Ο πρόεδρος έχει προειδοποιήσει ότι η Αρκτική περιοχή θα πέσει σε κινεζικά ή ρωσικά χέρια χωρίς την παρέμβαση των ΗΠΑ.

Και, στην Ουάσινγκτον, ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές έχουν ορκιστεί να εμποδίσουν τυχόν προσπάθειες του Τραμπ να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη για να καταλάβει τη Γροιλανδία, κάτι που, όπως είπαν, θα κατέστρεφε το ΝΑΤΟ και θα έδινε στη Ρωσία ένα πλεονέκτημα στον σχεδόν τετραετή πόλεμό της με την Ουκρανία.

Ο Καραγκάνοφ έχει κάνει στο παρελθόν παρόμοια σχόλια για τη ρωσική πυρηνική δράση, συμπεριλαμβανομένου ενός άρθρου του Ιουνίου 2023 στο οποίο ζήτησε πυρηνικά πλήγματα σε αρκετές χώρες «για να λογικευτούν όσοι έχουν χάσει τα λογικά τους».

