ΔΕΥΤΕΡΑ 19.01.2026 17:43
ΚΟΣΜΟΣ

19.01.2026 16:02

Πακιστάν: Τουλάχιστον 21 οι νεκροί από τη φονική φωτιά σε εμπορικό κέντρο – Αγνοείται η τύχη περίπου 60 ανθρώπων

19.01.2026 16:02
pakistan

Τους 21 έφτασαν οι νεκροί από τη φωτιά που ξέσπασε το Σάββατο, 17/1, σε εμπορικό κέντρο στο Καράτσι, στο νότιο Πακιστάν, ενώ εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη περίπου 60 ανθρώπων. 

«Έχουν βρεθεί συνολικά 21 πτώματα και οι έρευνες συνεχίζονται», δήλωσε σήμερα, Δευτέρα 19/1, στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Χάσαν Χαν, υπεύθυνος των υπηρεσιών διάσωσης.

Για βραχυκύκλωμα κάνουν λόγο οι πρώτες εκτιμήσεις 

Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 10 το βράδυ του Σαββάτου στο πολυώροφο εμπορικό κέντρο Gul Plaza στην επιχειρηματική συνοικία της πόλης, και έκαιγε για περισσότερο από 24 ώρες, εμποδίζοντας τις προσπάθειες διάσωσης στην πυκνοκατοικημένη περιοχή.

Πυροσβέστες είπαν ότι το κτίριο, που στεγάζει περισσότερα από 1.200 καταστήματα, δεν είχε εξαερισμό, με αποτέλεσμα το εμπορικό κέντρο να γεμίσει πυκνό καπνό και να επιβραδυνθούν οι προσπάθειες των διασωστών να φθάσουν στους ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί στο εσωτερικό του.

Όπως ανέφεραν οι τοπικές Αρχές, η φωτιά εξαπλώθηκε ταχύτατα αφού ξέσπασε σε χώρο όπου καταστηματάρχες είχαν αποθηκεύσει εισαγόμενα ενδύματα και πλαστικά οικιακά είδη, υλικά που λειτούργησαν ως καύσιμη ύλη

Τοπικά Μέσα μετέδωσαν ότι οι περισσότεροι καταστηματάρχες είχαν ήδη κλείσει ή αποχωρήσει από το σημείο όταν εκδηλώθηκε η φωτιά, τα αίτια της οποίας παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. 

Σύμφωνα με την αστυνομία, η σχετική έρευνα αναμένεται να ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση του έργου των διασωστών, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για βραχυκύκλωμα.

