Πακιστάν: Στους 14 οι νεκροί από την κόλαση φωτιάς σε εμπορικό κέντρο – Πάνω από 60 οι αγνοούμενοι (videos)

Αυξάνεται συνεχώς ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε εμπορικό κέντρο στο Καράτσι του Πακιστάν.

Ήδη οι νεκροί έχουν φτάσει στους 14, την ώρα που οι πυροσβέστες αναζητούν περισσότερους από 60 ανθρώπους.

Η πυρκαγιά ξέσπασε αργά το βράδυ του Σαββάτου στο πολυώροφο εμπορικό κέντρο Gul Plaza στην επιχειρηματική συνοικία της πόλης και έκαιγε για περισσότερο από 24 ώρες, εμποδίζοντας τις προσπάθειες διάσωσης στην πυκνοκατοικημένη περιοχή.

Today's fire at Gul Plaza in Karachi has once again starkly revealed the bitter truth that this city is not plagued by accidents, but by persistent neglect. Flames soared high, fear spread, the earnings of hard labor turned to ashes in 1 night. 🇵🇰🔥💔🥺#GulPlazaFire #GulPlaza pic.twitter.com/QfvO5NHLAZ — Dr Naina Niazi 🧚‍♀️ (@nainaaniiazi) January 18, 2026

Έπειτα από πάνω από 24 ώρες προσπαθειών κατάσβεσης, οι πυροσβέστες άρχισαν χθες, Κυριακή, να προσπαθούν να κρυώσουν τα συντρίμμια και να τα καθαρίσουν, αν και αυξάνονται οι ανησυχίες ότι μπορεί να εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι σ’ αυτά άνθρωποι.

Ο γιατρός της αστυνομίας δρ. Σουμάγια Σαϊέντ είπε στο Reuters ότι ο απολογισμός των νεκρών αυξήθηκε σε 11, ενώ ο δήμαρχος του Καράτσι Μουρτάζα Ουάχαμπ δήλωσε χθες, Κυριακή, ότι εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη περισσότερων από 60 ανθρώπων.

#WATCH: Firefighters are searching for more than 60 missing people after a massive fire destroyed a shopping mall in Karachi that has killed at least 14. https://t.co/vj4Ahbs3C3 pic.twitter.com/zI6PQTB1Rf — Arab News Pakistan (@arabnewspk) January 19, 2026

Πυροσβέστες είπαν ότι το κτίριο, που στεγάζει περισσότερα από 1.200 καταστήματα, δεν είχε εξαερισμό με αποτέλεσμα το εμπορικό κέντρο να γεμίσει πυκνό καπνό και να επιβραδυνθούν οι προσπάθειες των διασωστών να φθάσουν στους ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί στο εσωτερικό του.

«Φαίνεται πως προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα», δήλωσε χθες για την πυρκαγιά σε δημοσιογράφους στον τόπο της καταστροφής ο αρχηγός της αστυνομίας της επαρχίας Σιντ, ο Τζαβέντ Άλαμ Όντο, προσθέτοντας ότι η διαμόρφωση του εμπορικού κέντρου και η παρουσία εύφλεκτων υλικών, όπως χαλιά και κουβέρτες, έκαναν τη φωτιά να συνεχίζει σε διάφορα σημεία να σιγοκαίει.

Μέχρι χθες, Κυριακή, το βράδυ, μεγάλα τμήματα του κτιρίου είχαν καταρρεύσει. Διασώστες προειδοποίησαν ότι η δομή που έχει απομείνει είναι ασταθής και μπορεί να καταρρεύσει περαιτέρω.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης, οι αρχές έλαβαν την πρώτη ειδοποίηση για την πυρκαγιά στις 10:38 μ.μ. (19:38 ώρα Ελλάδας) του Σαββάτου, πληροφορούμενοι ότι είχαν πιάσει φωτιά καταστήματα του ισογείου. Μέχρι να φθάσουν οι πυροσβέστες, οι φλόγες είχαν ήδη επεκταθεί στους επάνω ορόφους, σε μεγάλο μέρος του κτιρίου.

Καταστηματάρχες και κάτοικοι είπαν σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι η καθυστερημένη απάντηση της πυροσβεστικής, καθώς και ελλείψεις σε νερό και εξοπλισμό εμπόδισαν τις αρχικές προσπάθειες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

