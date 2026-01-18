Πακιστάν: Έξι νεκροί από κόλαση πυρκαγιάς σε εμπορικό κέντρο – Φόβοι για ολική κατάρρευση του κτιρίου (Videos/Photos)

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη μεγαλύτερη πόλη του Πακιστάν σήμερα Κυριακή, όταν εκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο, στο ιστορικό κέντρο του Καράτσι.

Βίντεο έδειχναν φλόγες να υψώνονται από το κτίριο, ενώ οι πυροσβέστες έδιναν ολονύχτια μάχη με τη φωτιά για να αποτρέψουν την εξάπλωση της στην πυκνοκατοικημένη εμπορική περιοχή.

Εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί γύρω από το κτίριο, ανάμεσά τους και απελπισμένοι καταστηματάρχες, των οποίων οι επιχειρήσεις έγιναν στάχτη.

Η φωτιά ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου, με τις υπηρεσίες διάσωσης να λαμβάνουν κλήση στις 22:38 τοπική ώρα (17:38 GMT), που ανέφερε ότι καταστήματα στο ισόγειο του Gul Plaza είχαν τυλιχθεί στις φλόγες.

«Όταν φτάσαμε, η φωτιά από το ισόγειο είχε επεκταθεί στους επάνω ορόφους και σχεδόν ολόκληρο το κτίριο είχε ήδη παραδοθεί στις φλόγες», δήλωσε στο Reuters ο εκπρόσωπος της Rescue 1122, Hassanul Haseeb Khan.

Η ιατροδικαστής της αστυνομίας, δρ. Summaiya Syed, ανέφερε ότι έξι σοροί μεταφέρθηκαν στο Πολιτικό Νοσοκομείο του Καράτσι και ότι 11 τραυματίες διακομίστηκαν για περίθαλψη, προσθέτοντας πως η αστυνομία «ενεργοποιεί πρωτόκολλα μαζικής καταστροφής».

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι τμήματα του κτιρίου έχουν αρχίσει να καταρρέουν με τις αρχές διάσωσης να εκφράζουν φόβους ότι ολόκληρη η κατασκευή θα μπορούσε να καταρρεύσει.

