search
ΚΥΡΙΑΚΗ 18.01.2026 14:29
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.01.2026 13:55

Πακιστάν: Έξι νεκροί από κόλαση πυρκαγιάς σε εμπορικό κέντρο – Φόβοι για ολική κατάρρευση του κτιρίου (Videos/Photos)

18.01.2026 13:55
pakistan-fwtia

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη μεγαλύτερη πόλη του Πακιστάν σήμερα Κυριακή, όταν εκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο, στο ιστορικό κέντρο του Καράτσι.

Βίντεο έδειχναν φλόγες να υψώνονται από το κτίριο, ενώ οι πυροσβέστες έδιναν ολονύχτια μάχη με τη φωτιά για να αποτρέψουν την εξάπλωση της στην πυκνοκατοικημένη εμπορική περιοχή.

Εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί γύρω από το κτίριο, ανάμεσά τους και απελπισμένοι καταστηματάρχες, των οποίων οι επιχειρήσεις έγιναν στάχτη.

Η φωτιά ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου, με τις υπηρεσίες διάσωσης να λαμβάνουν κλήση στις 22:38 τοπική ώρα (17:38 GMT), που ανέφερε ότι καταστήματα στο ισόγειο του Gul Plaza είχαν τυλιχθεί στις φλόγες.

«Όταν φτάσαμε, η φωτιά από το ισόγειο είχε επεκταθεί στους επάνω ορόφους και σχεδόν ολόκληρο το κτίριο είχε ήδη παραδοθεί στις φλόγες», δήλωσε στο Reuters ο εκπρόσωπος της Rescue 1122, Hassanul Haseeb Khan.

Η ιατροδικαστής της αστυνομίας, δρ. Summaiya Syed, ανέφερε ότι έξι σοροί μεταφέρθηκαν στο Πολιτικό Νοσοκομείο του Καράτσι και ότι 11 τραυματίες διακομίστηκαν για περίθαλψη, προσθέτοντας πως η αστυνομία «ενεργοποιεί πρωτόκολλα μαζικής καταστροφής».

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι τμήματα του κτιρίου έχουν αρχίσει να καταρρέουν με τις αρχές διάσωσης να εκφράζουν φόβους ότι ολόκληρη η κατασκευή θα μπορούσε να καταρρεύσει.

Διαβάστε επίσης:

Κραν Μοντανά: Καμπάνια συλλογής μαλλιών για περούκες για τους εγκαυματίες της φονικής πυρκαγιάς

«Γροιλανδία, όπως Ουκρανία»: Η σύγκριση Μακρόν, η αναφορά Σάντσεθ στον Πούτιν και η «σκληρή» απάντηση στους νέους δασμούς Τραμπ

Ιράν: Τουλάχιστον 5.000 οι νεκροί από τις διαδηλώσεις, σύμφωνα με αξιωματούχο – «Το Ισραήλ εξοπλίζει διαδηλωτές»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Μαγνησία: Σοβαρά προβλήματα σε Βόλο-Πήλιο από την «Μήδεια» (Video) - Media
ΕΛΛΑΔΑ

«Άσπρη μέρα είδαν» σε Πήλιο, ορεινή Φθιώτιδα, Καλάβρυτα και Τρίκαλα Κορινθίας – Χιόνια και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (Video)

trump machado nobel
ΚΟΣΜΟΣ

Ίδρυμα Νόμπελ: Νέο «άκυρο» στον Τραμπ για το «δώρο» της Ματσάδο – Το βραβείο δεν μεταβιβάζεται «ούτε συμβολικά»

xaris doukas 44- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Το συνέδριο να στείλει μήνυμα – Καμία συγκυβέρνηση με ΝΔ

pyrosvestiki hionia (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για 8 ορειβάτες που αγνοούνται στον Ταΰγετο – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

pakistan-fwtia
ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Έξι νεκροί από κόλαση πυρκαγιάς σε εμπορικό κέντρο – Φόβοι για ολική κατάρρευση του κτιρίου (Videos/Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsixlakidis pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήσεων συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ – Τα βρόντηξε και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Ημαθίας

giannis 88- new
REAL ESTATE

Από το Μπρούκλιν στου Ρέντη: Πώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα αδέλφια του χτίζουν αυτοκρατορία στο real estate

fiat_panda
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Fiat Panda: Έρχεται με τιμή κάτω από 15.000 ευρώ

mornos_nero
ΕΛΛΑΔΑ

Το νερό… επιστρέφει στον Μόρνο: Ανάκαμψη για τα υδατικά αποθέματα τις πρώτες 15 μέρες του 2026

parastasi11-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

«Οικογένεια Άνταμς»: Το δημοφιλές μιούζικαλ με τη Μαρία Σολωμού και τον Νίκο Μουτσινά επιστρέφει στο Θέατρο ΒΕΜΠΟ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 18.01.2026 14:27
Μαγνησία: Σοβαρά προβλήματα σε Βόλο-Πήλιο από την «Μήδεια» (Video) - Media
ΕΛΛΑΔΑ

«Άσπρη μέρα είδαν» σε Πήλιο, ορεινή Φθιώτιδα, Καλάβρυτα και Τρίκαλα Κορινθίας – Χιόνια και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (Video)

trump machado nobel
ΚΟΣΜΟΣ

Ίδρυμα Νόμπελ: Νέο «άκυρο» στον Τραμπ για το «δώρο» της Ματσάδο – Το βραβείο δεν μεταβιβάζεται «ούτε συμβολικά»

xaris doukas 44- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Το συνέδριο να στείλει μήνυμα – Καμία συγκυβέρνηση με ΝΔ

1 / 3