search
ΚΥΡΙΑΚΗ 18.01.2026 12:22
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.01.2026 12:05

Ιράν: Τουλάχιστον 5.000 οι νεκροί από τις διαδηλώσεις, σύμφωνα με αξιωματούχο – «Το Ισραήλ εξοπλίζει διαδηλωτές»

18.01.2026 12:05
iran filokivernitikoi 009- new

Εντείνεται η διεθνής ανησυχία για τις εξελίξεις στο Ιράν, καθώς αξιωματούχος της χώρας – όπως αναφέρει το Reuters – επιβεβαίωσε ότι οι τοπικές Αρχές επαλήθευσαν πως τουλάχιστον 5.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις διαδηλώσεις των προηγούμενων ημερών

Όπως είπε ανάμεσά τους είναι περίπου 500 άτομα από το προσωπικό ασφαλείας.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος αρνήθηκε να αποκαλύψει την ταυτότητά του, δήλωσε επίσης στο Reuters ότι μερικές από τις πιο σφοδρές συγκρούσεις και ο μεγαλύτερος αριθμός θανάτων σημειώθηκαν στις ιρανικές κουρδικές περιοχές στο βορειοδυτικό Ιράν, μια περιοχή όπου οι Κούρδοι αυτονομιστές έχουν δραστηριοποιηθεί και όπου οι εξάρσεις ήταν από τις πιο βίαιες σε προηγούμενες περιόδους αναταραχής.

«Ο τελικός αριθμός δεν αναμένεται να αυξηθεί απότομα», δήλωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι «το Ισραήλ και ένοπλες ομάδες στο εξωτερικό» είχαν «υποστηρίξει και εξοπλίσει όσους βγήκαν στους δρόμους».

Οι ιρανικές αρχές κατηγορούν τακτικά για τις αναταραχές ξένους «εχθρούς», συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ, ενός άσπονδου εχθρού της Ισλαμικής Δημοκρατίας, το οποίο εξαπέλυσε στρατιωτικές επιθέσεις στο Ιράν τον Ιούνιο.

Η ομάδα υπεράσπισης των δικαιωμάτων HRANA, με έδρα τις ΗΠΑ, δήλωσε το Σάββατο ότι ο αριθμός των νεκρών έφτασε τους 3.308, με άλλες 4.382 υποθέσεις να βρίσκονται υπό εξέταση.

Η ομάδα δήλωσε ότι επιβεβαίωσε περισσότερες από 24.000 συλλήψεις.

Η ομάδα υπεράσπισης των δικαιωμάτων των Ιρανών Κούρδων, Hengaw, με έδρα τη Νορβηγία, δήλωσε ότι μερικές από τις πιο σφοδρές συγκρούσεις κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων που ξέσπασαν στα τέλη Δεκεμβρίου σημειώθηκαν σε κουρδικές περιοχές στα βορειοδυτικά.

Διαβάστε επίσης:

Γροιλανδία: Τι επιδιώκει ο Τραμπ με τους έξτρα δασμούς σε 8 ευρωπαϊκές χώρες

Προεδρικές εκλογές στην Πορτογαλία: Την άκρα δεξιά στον β΄ γύρο «βλέπουν» οι δημοσκόποι

ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο θέτει σε ετοιμότητα περίπου 1.500 στρατιώτες για πιθανή ανάπτυξη στη Μινεσότα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
iran filokivernitikoi 009- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Τουλάχιστον 5.000 οι νεκροί από τις διαδηλώσεις, σύμφωνα με αξιωματούχο – «Το Ισραήλ εξοπλίζει διαδηλωτές»

panos-ioannidis-new
LIFESTYLE

Πάνος Ιωαννίδης: Γενέθλια με άρωμα MasterChef λίγο πριν τη πρεμιέρα της νέας σεζόν (Video)

master_chef_10
MEDIA

MasterChef: Στις 21:00 ανοίγει η κουζίνα – Απόψε η πρεμιέρα του 10 κύκλου

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Τι επιδιώκει ο Τραμπ με τους έξτρα δασμούς σε 8 ευρωπαϊκές χώρες

agrinio_dolofonia
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 51χρονου κοινοτάρχη στο Αγρίνιο: «Ήταν φίλοι για χρόνια, αλλά τελευταία είχαν έρθει σε ρήξη με εντάσεις» λένε κάτοικοι της περιοχής (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsixlakidis pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήσεων συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ – Τα βρόντηξε και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Ημαθίας

giannis 88- new
REAL ESTATE

Από το Μπρούκλιν στου Ρέντη: Πώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα αδέλφια του χτίζουν αυτοκρατορία στο real estate

mornos_nero
ΕΛΛΑΔΑ

Το νερό… επιστρέφει στον Μόρνο: Ανάκαμψη για τα υδατικά αποθέματα τις πρώτες 15 μέρες του 2026

fiat_panda
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Fiat Panda: Έρχεται με τιμή κάτω από 15.000 ευρώ

parastasi11-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

«Οικογένεια Άνταμς»: Το δημοφιλές μιούζικαλ με τη Μαρία Σολωμού και τον Νίκο Μουτσινά επιστρέφει στο Θέατρο ΒΕΜΠΟ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 18.01.2026 12:20
iran filokivernitikoi 009- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Τουλάχιστον 5.000 οι νεκροί από τις διαδηλώσεις, σύμφωνα με αξιωματούχο – «Το Ισραήλ εξοπλίζει διαδηλωτές»

panos-ioannidis-new
LIFESTYLE

Πάνος Ιωαννίδης: Γενέθλια με άρωμα MasterChef λίγο πριν τη πρεμιέρα της νέας σεζόν (Video)

master_chef_10
MEDIA

MasterChef: Στις 21:00 ανοίγει η κουζίνα – Απόψε η πρεμιέρα του 10 κύκλου

1 / 3