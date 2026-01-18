Ιράν: Τουλάχιστον 5.000 οι νεκροί από τις διαδηλώσεις, σύμφωνα με αξιωματούχο – «Το Ισραήλ εξοπλίζει διαδηλωτές»

Εντείνεται η διεθνής ανησυχία για τις εξελίξεις στο Ιράν, καθώς αξιωματούχος της χώρας – όπως αναφέρει το Reuters – επιβεβαίωσε ότι οι τοπικές Αρχές επαλήθευσαν πως τουλάχιστον 5.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις διαδηλώσεις των προηγούμενων ημερών

Όπως είπε ανάμεσά τους είναι περίπου 500 άτομα από το προσωπικό ασφαλείας.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος αρνήθηκε να αποκαλύψει την ταυτότητά του, δήλωσε επίσης στο Reuters ότι μερικές από τις πιο σφοδρές συγκρούσεις και ο μεγαλύτερος αριθμός θανάτων σημειώθηκαν στις ιρανικές κουρδικές περιοχές στο βορειοδυτικό Ιράν, μια περιοχή όπου οι Κούρδοι αυτονομιστές έχουν δραστηριοποιηθεί και όπου οι εξάρσεις ήταν από τις πιο βίαιες σε προηγούμενες περιόδους αναταραχής.

«Ο τελικός αριθμός δεν αναμένεται να αυξηθεί απότομα», δήλωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι «το Ισραήλ και ένοπλες ομάδες στο εξωτερικό» είχαν «υποστηρίξει και εξοπλίσει όσους βγήκαν στους δρόμους».

Οι ιρανικές αρχές κατηγορούν τακτικά για τις αναταραχές ξένους «εχθρούς», συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ, ενός άσπονδου εχθρού της Ισλαμικής Δημοκρατίας, το οποίο εξαπέλυσε στρατιωτικές επιθέσεις στο Ιράν τον Ιούνιο.

Η ομάδα υπεράσπισης των δικαιωμάτων HRANA, με έδρα τις ΗΠΑ, δήλωσε το Σάββατο ότι ο αριθμός των νεκρών έφτασε τους 3.308, με άλλες 4.382 υποθέσεις να βρίσκονται υπό εξέταση.

Η ομάδα δήλωσε ότι επιβεβαίωσε περισσότερες από 24.000 συλλήψεις.

Η ομάδα υπεράσπισης των δικαιωμάτων των Ιρανών Κούρδων, Hengaw, με έδρα τη Νορβηγία, δήλωσε ότι μερικές από τις πιο σφοδρές συγκρούσεις κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων που ξέσπασαν στα τέλη Δεκεμβρίου σημειώθηκαν σε κουρδικές περιοχές στα βορειοδυτικά.

