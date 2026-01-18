Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν – Πεζεσκιάν για αποκλιμάκωση στο Ιράν

Μετά τις συνομιλίες που είχε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ακολούθησε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν σε μια προσπάθεια ταχείας αποκλιμάκωσης των εντάσεων, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Η Μόσχα, σύμμαχος της Τεχεράνης, καταδίκασε τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για νέες στρατιωτικές επιθέσεις, μετά την καταστολή των διαδηλώσεων που ξέσπασαν στα τέλη του περασμένου μήνα από το Ιράν.

Η Ρωσία επιδιώκει στενότερους δεσμούς με το Ιράν από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και ο Πούτιν υπέγραψε πέρυσι ένα 20ετές σύμφωνο στρατηγικής συνεργασίας με τον Πεζεσκιάν. Παράλληλα όμως, η Μόσχα διατηρεί μια μακροχρόνια σχέση συνεργασίας με το Ισραήλ.

Δεν δόθηκαν λεπτομέρειες σχετικά με την προσπάθεια διαμεσολάβησης του Πούτιν. Σε ανακοίνωσή του το Κρεμλίνο ανέφερε ότι ο Ρώσος πρόεδρος ενημερώθηκε από τον Πεζεσκιάν για τις «συνεχείς προσπάθειες» της Τεχεράνης για την ομαλοποίηση της κατάστασης στο εσωτερικό του Ιράν.

«Η Ρωσία και το Ιράν υποστηρίζουν ομόφωνα και σταθερά την αποκλιμάκωση των εντάσεων — τόσο γύρω από το Ιράν όσο και στην περιοχή συνολικά — το συντομότερο δυνατό και την επίλυση τυχόν αναδυόμενων ζητημάτων αποκλειστικά με πολιτικά και διπλωματικά μέσα», αναφέρει η ανακοίνωση, επισημαίνοντας ότι οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στη στρατηγική εταιρική τους σχέση και στην υλοποίηση κοινών οικονομικών έργων.

Την ίδια ώρα, ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης, στον οποίο συμμετέχουν μεταξύ άλλων η Ρωσία, η Κίνα, η Ινδία και το Ιράν, δήλωσε ότι αντιτίθεται στην εξωτερική παρέμβαση στο Ιράν και κατηγόρησε τις δυτικές κυρώσεις για τη δημιουργία συνθηκών αναταραχής.

«Οι μονομερείς κυρώσεις είχαν σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομική σταθερότητα του κράτους, οδήγησαν σε επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών και περιόρισαν αντικειμενικά την ικανότητα της κυβέρνησης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν να εφαρμόσει μέτρα για να διασφαλίσει την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της χώρας», ανέφερε ο Οργανισμός Συνεργασίας και Ανάπτυξης (SCO) σε ανακοίνωσή του.

Ερωτηθείς ποια υποστήριξη θα μπορούσε να παράσχει η Ρωσία στο Ιράν, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε: «Η Ρωσία παρέχει ήδη βοήθεια όχι μόνο στο Ιράν αλλά και σε ολόκληρη την περιοχή, και στην υπόθεση της περιφερειακής σταθερότητας και ειρήνης. Αυτό οφείλεται εν μέρει στις προσπάθειες του προέδρου να βοηθήσει στην αποκλιμάκωση των εντάσεων».

