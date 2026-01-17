Ιστορική στιγμή: ΕΕ και Mercosur υπέγραψαν εμπορική συμφωνία μετά από 25 χρόνια διαπραγματεύσεων

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και αξιωματούχοι από την νοτιοαμερικανική εμπορική ένωση Mercosur υπέγραψαν σήμερα Σάββατο, στην Παραγουάη, συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, τη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία στην ιστορία της Ένωσης, που ολοκληρώθηκε έπειτα από 25 χρόνια διαπραγματεύσεων.

Στη Mercosur μετέχουν η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Παραγουάη και η Ουρουγουάη.

Η συμφωνία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με εκτεταμένες διαδηλώσεις σε ευρωπαϊκές χώρες και πολιτική αντιπαράθεση.

Επόμενο βήμα είναι η έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίου αλλά και από τα κοινοβούλια των τεσσάρων κρατών-μελών της Mercosur.

Ισχυρές ομάδες πίεσης και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, ιδίως οι Ευρωπαίοι αγρότες που φοβούνται το ενδεχόμενο ντάμπινγκ φθηνών αγροτικών εισαγωγών από τη Νότια Αμερική, προσπαθούν εδώ και καιρό να ματαιώσουν τη συμφωνία και θα μπορούσαν ακόμη να καθυστερήσουν την εφαρμογή της, επισημαίνει το Associated Press.

Σε κάθε περίπτωση, η υπογραφή σηματοδοτεί μια σημαντική γεωπολιτική νίκη για την ΕΕ, σε μια εποχή αμερικανικών δασμών και αυξανόμενων κινεζικών εξαγωγών, επεκτείνοντας την παρουσία της Ένωσης σε μια πλούσια σε πόρους περιοχή. Στέλνει επίσης το μήνυμα ότι η Νότια Αμερική διατηρεί ποικίλες εμπορικές και διπλωματικές σχέσεις, ακόμη και όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει την κυριαρχία του στο Δυτικό Ημισφαίρια.

Η pρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι «η γεωπολιτική σημασία αυτής της συμφωνίας δεν μπορεί να υπερεκτιμηθεί» εν μέσω αναζωπυρωμένου σκεπτικισμού σχετικά με τα οφέλη του ελεύθερου εμπορίου.

«Επιλέγουμε το δίκαιο εμπόριο αντί των δασμών. Επιλέγουμε μια παραγωγική μακροπρόθεσμη συνεργασία αντί της απομόνωσης», δήλωσε στην τελετή στην οποία παρευρέθηκαν οι πρόεδροι των μελών του Mercosur, καθώς και ο υπουργός Εξωτερικών της μεγαλύτερης οικονομίας του εμπορικού μπλοκ, της Βραζιλίας.

