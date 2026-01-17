Λάρνακα: Η στιγμή της άγριας συμπλοκής με πυροβολισμούς στο κέντρο της πόλης (Video)

Άγριες σκηνές εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου (17/1) στη Λάρνακα, όταν συμπλοκή με πυροβολισμούς ξέσπασε έξω από ξενοδοχείο στην «καρδιά» της πόλης, θέτοντας σε συναγερμό τις αστυνομικές Αρχές της Κύπρου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Sigma, το επεισόδιο σημειώθηκε γύρω στις 15:30, στο κέντρο της περιοχής, κινητοποιώντας άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Ακόμα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι Αρχές στην Λάρνακα έλαβαν αρχικά αναφορά για σύρραξη προσώπων και λίγο αργότερα ακολούθησε δεύτερη πληροφορία για ρίψη πυροβολισμών. Περιπολικά έσπευσαν στο σημείο, αλλά οι αστυνομικοίδεν εντόπισαν κανέναν από τους εμπλεκόμενους, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί η σκηνή για τη συλλογή στοιχείων και τη διενέργεια επιστημονικών εξετάσεων.

Αίματα και τραυματίες στη Λάρνακα

Η κατάσταση έγινε περίπλοκη, όταν διαπιστώθηκε ότι από το συμβάν προέκυψαν τραυματισμοί. Ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας στη Λάρνακα, Σπύρος Χρυσοστόμου, επιβεβαίωσε την κρισιμότητα της κατάστασης με δηλώσεις του.

Συγκεκριμένα, πως ανέφερε ο αξιωματικός, στη σκηνή όπου εξελίχθηκε η συμπλοκή στη Λάρνακα εντοπίστηκαν ίχνη αίματος. Παράλληλα, οι πληροφορίες των Αρχών αναφέρουν ότι οι τραυματίες έχουν ήδη διακομιστεί σε κλινική για να τους παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική περίθαλψη.

Οι έρευνες των διωκτικών Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για την ταυτοποίηση των προσώπων που συμμετείχαν στο αιματηρό επεισόδιο. Έτσι, οι αστυνομικοί εξετάζουν σχολαστικά τον χώρο της συμπλοκής.

