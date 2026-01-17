Σοκ στην Κωνσταντινούπολη: 15χρονος σκότωσε 17χρονο έξω από καφετέρια (Video)

Σοκ προκαλεί στην Τουρκία η εν ψυχρώ δολοφονία ενός 17χρονου έξω από καφετέρια σε συνοικία της Κωνσταντινούπολη, με δράστη έναν 15χρονο. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, αποτυπώνοντας τα δραματικά δευτερόλεπτα που ο ανήλικος δέχεται το μοιραίο χτύπημα, τρεκλίζει και καταρρέει στο έδαφος.

Στο βίντεο φαίνεται πως, λίγα δευτερόλεπτα μετά την έναρξη καβγά ανάμεσα σε δύο παρέες, ο 17χρονος Άτλας Καγκλαγιάν δέχεται μαχαιριά στην κοιλιακή χώρα. Αρχικά προσπαθεί να σταθεί όρθιος, όμως σύντομα χάνει τις δυνάμεις του και σωριάζεται.

Σύμφωνα με την κατάθεση του 15χρονου δράστη, όλα ξεκίνησαν όταν όπως ισχυρίστηκε ο 17χρονος του είπε «τι με κοιτάς;» και κινήθηκε προς το μέρος του. Όπως περιέγραψε στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν το βράδυ της 14ης Ιανουαρίου, λίγη ώρα μετά το έγκλημα, «όταν έκανε την κίνηση αυτή, έβγαλα το μαχαίρι που είχα μαζί μου και τον χτύπησα. Τον μαχαίρωσα μια φορά στο στομάχι».

Μετά το μαχαίρωμα, φίλοι του ανήλικου δράστη φέρονται να του ζήτησαν να τους δώσει το φονικό όργανο. Εκείνος το πέταξε στο έδαφος, όπου εντοπίστηκε αργότερα από τις αστυνομικές αρχές.

Ο ίδιος υποστήριξε επίσης ότι το θύμα «μου ήταν παντελώς άγνωστο, δεν τον είχα ξαναδεί ποτέ».

Ο Άτλας Καγκλαγιάν μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Σπαρακτικές είναι οι δηλώσεις της μητέρας του 17χρονου, η οποία ζήτησε δικαιοσύνη για τον γιο της. «Θέλω δικαιοσύνη για τον Άτλας μου. Δεν είναι απλοί 15χρονοι, είναι 15χρονοι εγκληματίες», είπε σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Όπως περιέγραψε, το τραγικό νέο το έμαθε από τον δίδυμο αδελφό του Άτλας, ο οποίος την κάλεσε πανικόβλητος λέγοντάς της: «μαμά, ο αδελφός μου… Τον μαχαίρωσαν και πεθαίνει, τρέξε». «Το παιδί μου άντεξε μόλις μισή ώρα», πρόσθεσε η χαροκαμένη μητέρα.

