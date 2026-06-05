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05.06.2026 15:26

O Πολάκης πήγε στην ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ παρά τη διαγραφή του: «Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις»

05.06.2026 15:26
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Το κατώφλι της Κουμουνδούρου πέρασε ο Παύλος Πολάκης για να συμμετάσχει στην κρίσιμη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, παρά τη διαγραφή του από την ΚΟ του κόμματος.

«Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις» δήλωσε ο βουλευτής, απαντώντας στο ερώτημα αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει συνέχεια.

Όσο για το αν θα δώσει στήριξη στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα: «Θα δώσουμε πολιτική στήριξη σε ένα εγχείρημα ανατροπής του Μητσοτάκη και εφαρμογής ενός κοινωνικά αναγκαίου, λαϊκά κατανοητού, σε σύγκρουση με τη διαπλοκή, με αναδιανομή υπέρ της εργασίας προγράμματος. Εκεί θα δώσουμε στήριξη».

Με χρησμούς μιλά ο Κρητικός…

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