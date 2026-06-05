Η Μαριλίζα στην ΕΛ.Α.Σ και οι τύχες του ΣΥΡΙΖΑ

Δεν θέλω να το πιστέψω, αλλά κυκλοφορεί η φήμη ότι η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου έχει πιάσει ήδη… δουλειά στα επιτελεία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ουσιαστικά δηλαδή είναι ενταγμένη στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα – αναμενόταν άλλωστε αυτό – καίτοι τυπικώς παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ.

Δεν είναι κακό να μετακινούνται πολιτικά τα στελέχη. Αλίμονο. Και μάλιστα η Μαριλίζα που είναι ικανή, λογικό είναι να την εκτιμούν όλοι οι πρόεδροι – από τις εποχές του ΠΑΣΟΚ μάλιστα είχε πάντα υψηλές θέσεις, δίπλα σχεδόν σε κάθε αρχηγό, όπως επισημαίνουν άνθρωποι που έχουν παρακολουθήσει την πορεία της και εκτιμούν την πολιτική της ανθεκτικότητα – λένε και «προσαρμοστικότητα», αλλά δεν υιοθετώ, καθότι υποψιάζομαι πως δεν το λένε με καλή έννοια.

Αλλά εδώ το θέμα είναι πως δεν γίνεται στελέχη που έχουν πάει (ή είναι αποφασισμένα να πάνε) σε άλλο κόμμα, να αποφασίζουν για την τύχη του τωρινού τους (μόνο τυπικά), κόμματος.

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