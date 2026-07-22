Απτόητη η κυβέρνηση με τους εξοπλισμούς, δίνει 3,5 δισ. για ισραηλινό αντιπυραυλικό σύστημα

Takeaways by to pontiki AI Το ΚΥΣΕΑ αναμένεται να εγκρίνει αμυντικές συμβάσεις ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη δημιουργία ενός πολυεπίπεδου συστήματος αεράμυνας και αντιπυραυλικής προστασίας.

Το πρόγραμμα, γνωστό ως Ασπίδα του Αχιλλέα, βασίζεται κυρίως σε ισραηλινή τεχνολογία, περιλαμβάνοντας συστήματα όπως τα Spyder, Barak MX και SkyCeptor.

Παράλληλα, το κυβερνητικό σχέδιο προβλέπει την προμήθεια μεταγωγικών αεροσκαφών, μικροδορυφόρων και επιπλέον οπλικών συστημάτων για τις ειδικές δυνάμεις και τα ελικόπτερα.

Η επιλογή αυτή προκαλεί δημόσιο διάλογο σχετικά με τη διαχείριση των δημόσιων πόρων, την ισορροπία μεταξύ εξοπλιστικών δαπανών και κοινωνικών αναγκών, καθώς και τον βαθμό στρατηγικής εξάρτησης από το Ισραήλ.

Ενώ η κυβέρνηση υποστηρίζει την επιχειρησιακή αναγκαιότητα της αναβάθμισης, ερωτήματα παραμένουν για τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στο έργο.

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Η κυβέρνηση δείχνει αποφασισμένη να συνεχίσει χωρίς φρένο το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα των τελευταίων δεκαετιών και μάλιστα την ώρα που μεγάλες δυνάμεις, όπως η Βρετανία, στρέφονται σε λιγότερα κοστοβόρα συστήματα, αναζητώντας πιο ευέλικτες και τεχνολογικά εξελιγμένες μορφές όπως (πχ drones αντί φρεγάτες).

Στη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ την Πέμπτη αναμένεται να δοθεί το «πράσινο φως» για την υπογραφή συμβάσεων ύψους περίπου 3,5 δισ. ευρώ, με αιχμή την αποκαλούμενη «Ασπίδα του Αχιλλέα», ένα πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας και αντιπυραυλικής προστασίας που θα βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε ισραηλινή τεχνολογία.

Πρόκειται αναμφίβολα για ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, που σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Εθνικής Άμυνας στοχεύει να αναβαθμίσει σημαντικά τις δυνατότητες της χώρας απέναντι σε πυραυλικές, αεροπορικές και επιθέσεις από drones. Ωστόσο, πίσω από τη στρατιωτική του αξία αναδεικνύονται σοβαρά πολιτικά, οικονομικά και γεωστρατηγικά ερωτήματα, τα οποία μέχρι στιγμής η κυβέρνηση αντιμετωπίζει περισσότερο ως τεχνικές λεπτομέρειες παρά ως αντικείμενο δημόσιου διαλόγου.

Ένα ακόμη πανάκριβο εξοπλιστικό πρόγραμμα

Το νέο πακέτο προβλέπει την προμήθεια των συστημάτων Spyder της Rafael, που θα αντικαταστήσουν τα OSA-AK και TOR M1, των Barak MX της Israel Aerospace Industries (IAI), καθώς και μιας έκδοσης του αντιβαλλιστικού συστήματος David’s Sling, πιθανότατα του SkyCeptor. Όλα αυτά θα διασυνδέονται μέσω ενιαίου συστήματος διοίκησης και ελέγχου, στο οποίο προβλέπεται ελληνικό λογισμικό με εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, το ΚΥΣΕΑ αναμένεται να εγκρίνει και μια σειρά ακόμη δαπανηρών προγραμμάτων: τρία μεταγωγικά αεροσκάφη C-390 της Embraer, στρατιωτικούς μικροδορυφόρους, δύο ειδικά σκάφη VICTA για τις ειδικές δυνάμεις, ακόμη ένα UAV HERON-1 από το Ισραήλ και πυραύλους Hellfire για τα ελικόπτερα Apache.

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι αυτή μιας διαρκούς διεύρυνσης των εξοπλιστικών δαπανών, με το συνολικό κόστος των τελευταίων ετών να ανέρχεται σε δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Σε μια περίοδο κατά την οποία το κοινωνικό κράτος και η κοινωνική συνοχή δοκιμάζονται, η ακρίβεια συνεχίζει να πιέζει τα νοικοκυριά, το δημόσιο σύστημα υγείας και η παιδεία εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές ελλείψεις και οι κοινωνικές ανάγκες πολλαπλασιάζονται, η επιλογή της κυβέρνησης να κατευθύνει τόσο μεγάλους πόρους στην άμυνα προκαλεί εύλογες συζητήσεις για τις προτεραιότητες της δημοσιονομικής πολιτικής.

Βαθαίνει η εξάρτηση από το Ισραήλ

Εξίσου σημαντική είναι η γεωπολιτική διάσταση των αποφάσεων. Τα τελευταία χρόνια η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ έχει ενισχυθεί θεαματικά, με κοινές ασκήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, επενδύσεις στην αμυντική βιομηχανία και πλέον με ολοένα μεγαλύτερη εξάρτηση της ελληνικής αεράμυνας από ισραηλινά οπλικά συστήματα.

Η επιλογή αυτή δεν είναι ουδέτερη. Το Ισραήλ αποτελεί σήμερα έναν από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς οπλικών συστημάτων στον κόσμο, ενώ παράλληλα βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης διεθνούς κριτικής για τον πόλεμο στη Γάζα και τις επιχειρήσεις του στα παλαιστινιακά εδάφη. Στην πραγματικότητα αντιμετωπίζεται από πολλές χώρες της Δύσης ως ο «ταραχοποιός» της Μέσης Ανατολής, και ως μία ανεξέλεγκτη και βάρβαρη αναθεωρητική δύναμη στην ευρύτερη περιοχή.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, κάθε νέα συμφωνία στρατηγικής σημασίας αποκτά αναπόφευκτα και πολιτικό συμβολισμό, πέρα από το καθαρά επιχειρησιακό της περιεχόμενο.

Από την άλλη πλευρά, όσοι υπερασπίζονται την κυβερνητική επιλογή επισημαίνουν ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει ένα σύνθετο περιβάλλον ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο και δεν μπορεί να αγνοήσει την ταχεία εξέλιξη των πυραυλικών και μη επανδρωμένων απειλών. Υπό αυτή την έννοια, υποστηρίζουν ότι η αναβάθμιση της αεράμυνας αποτελεί αναγκαιότητα και όχι πολυτέλεια.

Η συζήτηση, όμως, δεν εξαντλείται στο αν χρειάζεται ή όχι ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας. Αφορά επίσης το μέγεθος των δαπανών, την ισορροπία ανάμεσα στην άμυνα και τις κοινωνικές ανάγκες, τον βαθμό συμμετοχής της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και, κυρίως, το κατά πόσο η Ελλάδα επιλέγει να συνδέει ολοένα μεγαλύτερο μέρος της αμυντικής της αρχιτεκτονικής με έναν μόνο στρατηγικό προμηθευτή.

Η κυβέρνηση προβάλλει ως επιχείρημα ότι ελληνικές εταιρείες θα συμμετάσχουν περίπου κατά 25% στο έργο και ότι το λογισμικό διοίκησης θα παραμείνει ελληνικής ιδιοκτησίας. Το ερώτημα, ωστόσο, παραμένει αν αυτή η συμμετοχή αρκεί για να περιορίσει την επιχειρησιακή και τεχνολογική εξάρτηση ή αν απλώς συνοδεύει μια επιλογή που μεταφέρει ολοένα μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής αεράμυνας σε ισραηλινές πλατφόρμες.

Η απόφαση του ΚΥΣΕΑ, επομένως, δεν αφορά μόνο ένα ακόμη εξοπλιστικό πρόγραμμα. Αποτελεί ταυτόχρονα μια επιλογή για το πού κατευθύνονται οι δημόσιοι πόροι, ποιο μοντέλο άμυνας επιλέγει η χώρα και ποιες διεθνείς στρατηγικές σχέσεις αποφασίζει να εμβαθύνει τα επόμενα χρόνια.

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