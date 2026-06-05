Η… αριθμητική γκάφα Ανδρουλάκη στη Νέα Ιωνία (video)

Τον… διμέτωπο απέναντι σε Μητσοτάκη – Τσίπρα συνέχισε και χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης που βρέθηκε στη Νέα Ιωνία για να μιλήσει σε μελη και φίλους του κόμματός του.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ωστόσο υπέπεσε σε ένα κάπως χοντρό… αριθμητικό λάθος το οποίο δεν πέρασε απαρατήρητο από τους χρήστες του διαδικτύου αλλά και τους παριστάμενους.

Προσπαθώντας να εξομοιώσει την περιόδο που κυβέρνησε ο Αλέξης Τσίπρας με τη διακύβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη προκειμένου να επιτεθεί και στους δύο, πρόσθεσε τα χρόνια και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι… 7+5=13!

«Ψάχνουν μπαμπούλα για να στερέψουν τη συζήτηση από τα πραγματικά προβλήματα και να την πάνε αλλού. Θα έχουμε ανοικτές ή κλειστές τράπεζες; Θα έχει η θάλασσα σύνορα ή δεν θα έχει; Αυτό βολεύει τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς λέμε ότι κρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία. Πέντε χρόνια ο κ. Τσίπρας και επτά χρόνια ο κ. Μητσοτάκης. Είναι αρκετά ΔΕΚΑΤΡΙΑ χρόνια πισωγυρίσματος» είπε επι λέξει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Δείτε το βίντεο από το 10.30:

Το θέμα είναι αν ο Νίκος Ανδρουλάκης… βλέπει μπροστά και θεωρεί οτι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εξαντλήσει την τετραετία (που και πάλι βέβαια τα νούμερα δεν βγαίνουν) ή αν προσπαθεί έτσι να… ξορκίσει μια πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, μήπως και καταφέρει να ανακάμψει κάπως στις μετρήσεις που τελευταία τον θέλουν ακόμη και τέταρτο και μάλιστα με μονοψήφια ποσοστά

Σε κάθε περίπτωση, οι σύμβουλοι του φρόντισαν να διορθωθεί το λάθος στο επίσημο ενημερωτικό που απέστειλαν στα ΜΜΕ αλλά και στην επίσημη σελίδα του κόμματος, όπου η επίμαχη ατάκα μπήκε τίτλος μεν αλλά με σωστή πρόσθεση δε…

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