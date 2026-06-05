Πολεμικό κλίμα στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ – Το μήνυμα Πολάκη

Δεν θα μπορούσε να το περιγράψει καλύτερα ο Παύλος Πολάκης αυτό που αναμένεται να γίνει σήμερα στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και αύριο στην Κεντρική Επιτροπή.

Θέμα των συνεδριάσεων είναι η αυτοδιάλυση ή η διατήρηση του κόμματος – η πρώτη εκδοχή πάει πακέτο με το «πάμε στον Τσίπρα να μας πάρει έναν έναν και μία μία στην ΕΛΑΣ».

Ο Πολάκης όμως είναι με τη δεύτερη εκδοχή, που πάει πακέτο με την αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές ή έστω με συνεργασίες με άλλες αριστερές δυνάμεις, με τις οποίες μπορεί να υπάρξουν συμπτώσεις. Αλλά από τη στιγμή που ο Τσίπρας δεν θέλει να βλέπει κόμματα και δεν θέλει συνεργασίες με πολιτικούς φορείς, τότε το δίλημμα γίνεται σκληρό – με τον Φάμελλο να κλίνει προς την πρώτη «λύση».

Ο Πολάκης λοιπόν με την ανάρτηση περί «μάχης» δίνει τον τόνο.

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