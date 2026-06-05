Πολεμικό κλίμα στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ – Το μήνυμα Πολάκη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Δεν θα μπορούσε να το περιγράψει καλύτερα ο Παύλος Πολάκης αυτό που αναμένεται να γίνει σήμερα στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και αύριο στην Κεντρική Επιτροπή.
Θέμα των συνεδριάσεων είναι η αυτοδιάλυση ή η διατήρηση του κόμματος – η πρώτη εκδοχή πάει πακέτο με το «πάμε στον Τσίπρα να μας πάρει έναν έναν και μία μία στην ΕΛΑΣ».
Ο Πολάκης όμως είναι με τη δεύτερη εκδοχή, που πάει πακέτο με την αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές ή έστω με συνεργασίες με άλλες αριστερές δυνάμεις, με τις οποίες μπορεί να υπάρξουν συμπτώσεις. Αλλά από τη στιγμή που ο Τσίπρας δεν θέλει να βλέπει κόμματα και δεν θέλει συνεργασίες με πολιτικούς φορείς, τότε το δίλημμα γίνεται σκληρό – με τον Φάμελλο να κλίνει προς την πρώτη «λύση».
Ο Πολάκης λοιπόν με την ανάρτηση περί «μάχης» δίνει τον τόνο.
Διαβάστε επίσης:
Αθηνά Λινού: Υπέρ της συνεργασίας ΕΛΑΣ με ΠΑΣΟΚ – «Θα με ενθουσίαζε»
Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία άνοιξε λογαριασμούς στα social media
Γιώργος Τσίπρας: Ο Θανασάκης ο Πολιτευόμενος, οι ντομάτες που δεν… πέφτουν και οι αποχωρήσαντες από τη Νέα Αριστερά
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.