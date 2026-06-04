Γιώργος Τσίπρας: Ο Θανασάκης ο Πολιτευόμενος, οι ντομάτες που δεν… πέφτουν και οι αποχωρήσαντες από τη Νέα Αριστερά  

Τον «Θανασάκη τον Πολιτευόμενο» επιστράτευσε ο Γιώργος Τσίπρας για να ρίξει τα πυρά του κατά όσων αποχώρησαν από τη Νέα Αριστερά, κάνοντας λόγο για «απίστευτης δηθενιάς δηλώσεις».

Σε ανάρτησή του στο Χ ο πρώην βουλευτής έγραψε χαρακτηριστικά:

«Ενώ το 1954 η δηθενιά του Θανασάκη ήταν αντιληπτή στους θεατές, το 2026 βλέπουμε τέτοιους “ρόλους” στην πραγματική πολιτική ζωή χωρίς να πέφτουν ντομάτες #ΝέαΑριστερά».

Με αφορμή απίστευτης δηθενιάς δηλώσεις των τελευταίων ημερών και μηνών θυμήθηκα το Θανασάκη τον Πολιτευόμενο. Ενώ το 1954 η δηθενιά του Θανασάκη ήταν αντιληπτή στους θεατές, το 2026 βλέπουμε τέτοιους «ρόλους» στην πραγματική πολιτική ζωή χωρίς να πέφτουν ντομάτες…#ΝέαΑριστερά pic.twitter.com/iOBSfCqWgE — Γιώργος Τσίπρας (@giorgostsipras) June 3, 2026

Ο Γιώργςο Τσίπρας, χωρίς να κατονομάζει συγκεκριμένα πρόσωπα, άφησε σαφείς αιχμές για τη στάση και τη δημόσια επιχειρηματολογία τους, την ώρα που το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα φαντάζει ως η Γη της Επαγγελίας για ορισμένους…

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