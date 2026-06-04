Ο Νατσιός κλείνει την πόρτα της συμπόρευσης με Βελόπουλο: «Δεν θα ξεφτιλιστώ στα γεράματα»

Με τη φράση «δεν θα ξεφτιλιστώ στα γεράματα», ο Δημήτρης Νατσιός φρόντισε να κλείσει την πόρτα της συνεργασίας της Νίκης με την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελοπουλου.

Ο πρόεδρος της Νίκης, μιλώντας στο κανάλι της Ναυτεμπορικής, ξεκαθάρισε ότι το κόμμα του δεν πρόκειται να συμπορευτεί με τον Κυριάκο Βελόπουλο.

«Η Νίκη θα κατέβει σίγουρα αυτόνομα και αυτοδύναμα στις εκλογές», τόνισε, αποκλείοντας σενάρια συνεργασιών. Όπως είπε, παρά τις αποχωρήσεις δύο ή τριών στελεχών το προηγούμενο διάστημα, η οργανωτική προετοιμασία συνεχίζεται και τα ψηφοδέλτια καταρτίζονται.

Όσο για τα σενάρια που τον θέλουν να εντάσσεται στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της Ελληνικής Λύσης, ο πρόεδρος της Νίκης ήταν σαφής: «Ανοησίες. Δεν ταιριάζει στον χαρακτήρα μου», είπε, για να προσθέσει: «Τριάντα πέντε χρόνια δίδασκα στους μαθητές μου την εντιμότητα και την ευθύτητα. Δεν θα ξεφτιλιστώ στα γεράματα».

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