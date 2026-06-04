«Άνοιγμα» Καμμένου σε Δένδια: «Λάθος που ο Τσίπρας έβγαλε το κόμμα του ΕΛΑΣ»

Άνοιγμα στον Νίκο Δένδια και επίθεση κατά του Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε ο πρώην υπουργός Άμυνας Πάνος Καμμένος. Παράλληλα, μίλησε με θερμά λόγια για τον πρώην εταίρο του Αλέξη Τσίπρα και την επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή με την ΕΛΑΣ.

Ο Πάνος Καμμένος χαρακτήρισε killer της Νέας Δημοκρατίας τον Αντώνη Σαμαρά «Ο Σαμαράς ΠΑΣΟΚοποίησε το κόμμα. Έφερε και τα άκρα και το ΠΑΣΟΚ. Ο Σαμαράς ό,τι κάνει το κάνει για προσωπικούς λόγους. Δεν τον έκανε Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τώρα κάνει δικό του κόμμα. Με διέγραψε ο Σαμαράς, άλλα έμεινα πιστός στις αρχές μου. Ποιες είναι οι αρχές του Σαμαρά. Αποτελεί αυτός την ψυχή της παράταξης; Σαμαράς και Βενιζέλος οδηγούσαν τη χώρα στον γκρεμό της Γερμανίας και του Σόιμπλε, γι’ αυτό έκανα συγκυβέρνηση με τον Τσίπρα. Βγήκε η χώρα από τα μνημόνια λόγω της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ».

«Δεν έχει δικαίωμα να είναι στην επόμενη Βουλή. Έχει κάνει ζημιά στη Δεξιά. Έφερε τη ΝΔ μαζί με το ΠΑΣΟΚ μαζί στην εξουσία. Το κάνει για να διαπραγματευτεί θέσεις την επόμενη ώρα. Θέλει να εκβιάσει τη ΝΔ για να γίνει κυβέρνηση. Είναι 75 χρονών. Τι θέλει;», πρόσθεσε.

Ο Πάνος Καμμένος δήλωσε ότι θα κατέλθει στις δεύτερες εκλογές. «Στην πρώτη εκλογή δεν θα κατέβω. Δεν θα σχηματιστεί κυβέρνηση. Στη δεύτερη Κυριακή θα κατέβαινα για να σχηματιστεί κυβέρνηση. Πιστεύω στις συνθέσεις. Μπορεί στη ΝΔ να γίνει, για παράδειγμα αλλαγή εξουσίας. Μπορεί να αναλάβει ο Δένδιας. Δεν έχω αποφασίσει αν θα κατέβω. Αν όλοι δεν συνεργάζονται με κανέναν, με ένα πρόγραμμα θα κατέβουμε. Δεν θέλω να είμαι στην πολιτική. Αν αναγκαστώ να βοηθήσω, θα το κάνω. Ο Σαμαράς δεν κάνει τίποτα χωρίς να έχει τη θέληση να κάνει κάτι. Κι αυτό είναι εις βάρος της χώρας» είπε.

Όσο για τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο του κόμμα, ο πρώην πρόεδρος των ΑΝΕΛ είπε: «Θεωρώ λάθος του ότι το έβγαλε ΕΛΑΣ γιατί αποκλείει ένα μεγάλο κομμάτι. Η συνεργασία με τους ΑΝΕΛ, ήταν το τέλος του εμφυλίου πολέμου. Θεωρώ ότι δεν έρεπε να έχει τέτοια αναφορά, αλλά βλέπω ότι με τα στελέχη που έχει κοντά του έχει κάνει στροφή προς το κέντρο. Έχει φύγει από τη λογική των ακραίων συνιστωσών του ΣΥΡΙΖΑ, έχει κυβερνήσει, έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία από ξένους ηγέτες, άφησε 37δις στα ταμεία».

«Αυτό που κάνει με την ΕΛΑΣ είναι να πάρει τη θέση του ΠΑΣΟΚ στον χώρο της κεντροαριστεράς. Βλέπουμε ότι το ΠΑΣΟΚ πέφτει, διαλύεται».

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