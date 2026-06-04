Διάχυτος εκνευρισμός για το κόμμα Σαμαρά – Η ασάφεια για το εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού δυσκολεύει τους χειρισμούς της Ν.Δ.

Η εντεινόμενη φημολογία γύρω από το κόμμα Σαμαρά έχει προκαλέσει νευρική κρίση στη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση, τα στελέχη των οποίων αναζητούν το αφήγημα με το οποίο θα αντιμετωπίσουν το νέο εγχείρημα.

Το γεγονός ότι καθημερινά πληθαίνουν οι πληροφορίες που θέλουν τον πρώην πρωθυπουργό να βρίσκεται στη φάση συγκρότησης ψηφοδελτίων σε όλη την Ελλάδα προβληματίζει ιδιαίτερα το Μέγαρο Μαξίμου, αφού η κίνηση αυτή δείχνει ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν απειλεί απλώς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά έχει αποφασίσει να του επιτεθεί.

Ο χρόνος που ο πρώην πρωθυπουργός θα κάνει την κίνησή του δεν έχει ακόμα ξεκαθαριστεί, αφού άλλοι υποστηρίζουν ότι θα προχωρήσει σύντομα μέσα στον Ιούνιο και άλλοι κάνουν λόγο για τον Σεπτέμβριο.

«Μόνο αν φύγει ο Μητσοτάκης…»

«Ο μοναδικός λόγος να μην κατέβει ο Σαμαράς στις επόμενες εκλογές», έλεγε στο «Ποντίκι» κορυφαίο στέλεχος της παραδοσιακής Δεξιάς που βρίσκεται ακόμα στη Ν.Δ., «είναι να μην είναι αρχηγός του κόμματος ο Μητσοτάκης. Μόνο τότε ο πρώην πρωθυπουργός θα κάνει πίσω, αφήνοντας τον νέο πρόεδρο να διεκδικήσει τη νίκη στις εκλογές».

Στο πλαίσιο αυτό, το κυβερνητικό επιτελείο έχει αρχίσει να επαναφέρει στο τραπέζι το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών, θέλοντας προφανώς να κάνει τον Σαμαρά να ανοίξει τα χαρτιά του, προκειμένου στη συνέχεια να μπορεί να τον αντιμετωπίσει αποδομώντας το αφήγημά του.

Το γεγονός ωστόσο ότι ο πρώην πρωθυπουργός αφήνει μόνο να κυκλοφορούν τα σενάρια χωρίς να δείχνει επισήμως τις προθέσεις του έχει προκαλέσει μεγάλο εκνευρισμό στα «γαλάζια» στελέχη, δεδομένου ότι δεν γνωρίζουν ποιους ανθρώπους έχει προσεγγίσει και τελικά ποια δυναμική μπορεί να έχει το όλο εγχείρημα.

Τοποθετήσεις πάντως, όπως αυτή του υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη – ο οποίος, αναφερόμενος στον Σαμαρά, τον χαρακτήρισε ακροδεξιό –, προφανώς δεν βοηθούν, λένε στελέχη της Ν.Δ., επισημαίνοντας ότι τέτοιου είδους κριτική από κεντροδεξιά στελέχη του κόμματος μάλλον δημιουργούν μεγαλύτερα προβλήματα παρά εξομαλύνουν την κατάσταση.

Τελικά… είναι απειλή

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ωστόσο το γεγονός ότι, ενώ αρχικά στην κυβέρνηση υπήρχε η εντύπωση ότι το κόμμα Σαμαρά δεν θα αποτελούσε απειλή για τη Ν.Δ., αφού θα κινούνταν σε ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά, το τελευταίο διάστημα τα νούμερα που ακούγονται δίνουν άλλη διάσταση στο πιθανό εγχείρημα.

Όταν δηλαδή λέγεται ότι ο πρώην πρωθυπουργός μπορεί να φτάσει και το 5%, τότε φυσικά στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν κάθε λόγο να ανησυχούν, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο ποσοστό το κόμμα Σαμαρά θα το πάρει από τη Νέα Δημοκρατία.

Το γεγονός δε ότι το κυβερνών κόμμα εμφανίζεται να μην ξεκολλάει από το 23,5% στην πρόθεση ψήφου έχει θορυβήσει ιδιαίτερα τα κυβερνητικά στελέχη, καθώς γνωρίζουν πολύ καλά ότι αυτό στην εκτίμηση ψήφου ή καλύτερα στην κάλπη ισοδυναμεί με ποσοστό 27% έως 29%.

Δεδομένου δε ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις η ακρίβεια βρίσκεται στην πρώτη θέση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και καθώς σκάνδαλα όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι υποκλοπές φαίνεται ότι δεν περνούν απαρατήρητα από τους Έλληνες ψηφοφόρους, τα πράγματα μάλλον δεν μοιάζουν καλά για την κυβέρνηση.

Η ψήφος διαμαρτυρίας είναι ο μεγαλύτερος εφιάλτης για τους συνεργάτες του πρωθυπουργού, καθώς φοβούνται ότι οι Έλληνες πολίτες θα θελήσουν να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα προς την κυβέρνηση στην πρώτη κάλπη. Το δίλημμα περί σταθερότητας δεν φαίνεται να περνάει, αφού το σούπερ μάρκετ και το στεγαστικό «τρώνε» τους μισθούς των πολιτών με το καλημέρα.

Με ποιον θα κυβερνήσει;

Την ίδια στιγμή τα νέα κόμματα που δημιουργούνται φέρνουν προσδοκίες, ενώ παράλληλα τα νούμερα για κυβέρνηση συνεργασίας μεταξύ Ν.Δ. και κάποιου άλλου κόμματος δεν φαίνεται να βγαίνουν.

Το κυβερνών κόμμα μάλιστα εμφανίζεται να χάνει σε ποσοστά, καθώς οι ψηφοφόροι της γκρίζας ζώνης δεν κατευθύνονται προς αυτό, όπως αρχικά θεωρούσαν οι δημοσκόποι, αλλά αντίθετα προς τα νέα κόμματα, με ό,τι αυτό σημαίνει. Στην περίπτωση μάλιστα που ο Σαμαράς εμφανιστεί να «κλέβει» από τη Ν.Δ. ένα ποσοστό γύρω στο 4%, τότε όλα δείχνουν ότι θα υπάρξουν δραματικές εξελίξεις, δεδομένου ότι δεν φαίνεται στον ορίζοντα κόμμα που να θέλει να συνεργαστεί μαζί της.

Γι’ αυτό άλλωστε όλα τα κυβερνητικά στελέχη εμφανίζονται να βάζουν το νέο δίλημμα που έχει να κάνει με την πρώτη κάλπη. «Δεν υπάρχουν δεύτερες ή τρίτες κάλπες. Μία κάλπη υπάρχει και είναι η πρώτη Κυριακή» είπε ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος πριν από λίγες μέρες, δεδομένου ότι μελετά πολύ καλά τα στοιχεία που δίνουν οι δημοσκοπήσεις.

Το εγχείρημα της επαναπροσέγγισης των απογοητευμένων δεξιών ψηφοφόρων μοιάζει ιδιαίτερα δύσκολο, αφού έχουν ακούσει τις ίδιες υποσχέσεις ουκ ολίγες φορές. Οι απογοητευμένοι δεξιοί, οι κεντροδεξιοί που είδαν τις προσδοκίες τους να μην εκπληρώνονται, αλλά και κοινωνικές ομάδες, όπως οι νέοι, οι αγρότες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, φαίνεται να έχουν εγκαταλείψει οριστικά το κυβερνών κόμμα.

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