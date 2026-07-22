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22.07.2026 16:03

Διακοπές ρεύματος σε Κολωνάκι, Άλιμο και Αργυρούπολη – Πότε αναμένεται η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης

22.07.2026 16:03
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credit: pixabay

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Διακοπές ηλεκτροδότησης καταγράφονται αυτή την ώρα σε Κολωνάκι, Άλιμο και Αργυρούπολη, με τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ να εργάζονται για την αποκατάσταση.

Συγκεκριμένα, χωρίς ρεύμα παραμένουν περιοχές στο Κολωνάκι, όπου η επαναφορά της ηλεκτροδότησης εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί έως τις 16:30.

Την ίδια ώρα διακοπές ρεύματος σημειώνονται και σε Άλιμο και Αργυρούπολη, με την αποκατάσταση να αναμένεται έως τις 17:30.

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