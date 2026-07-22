Εγκύκλιος ΕΟΠΥΥ για τη συνταγογράφηση φαρμάκων σε Ευρωπαίους ασφαλισμένους και πολίτες τρίτων χωρών

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Νέα εγκύκλιο που διευκρινίζει τις διαδικασίες αναγνώρισης, εκτέλεσης και αποζημίωσης συνταγών φαρμάκων για τους διακινούμενους πολίτες, εξέδωσε ο ΕΟΠΥΥ. Η εγκύκλιος συμπληρώνει την προηγούμενη ενημέρωση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, σχετικά με τις διασυνοριακές συνταγές.

Στην νέα εγκύκλιο καθορίζονται οι τέσσερις διαφορετικοί τύποι συνταγών και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις των φαρμακοποιών, με στόχο την ομοιόμορφη εφαρμογή των διαδικασιών σε όλη τη χώρα.

Επίσης, περιγράφονται αναλυτικά οι τέσσερις τύποι συνταγών που μπορούν να εκτελεστούν στην Ελλάδα για Ευρωπαίους ασφαλισμένους και πολίτες τρίτων χωρών.

Αναλυτικά:

1. Ευρωπαίοι ασφαλισμένοι με δικαίωμα περίθαλψης στην Ελλάδα (ΕΚΑΑ, ΠΠΑ, EU- ΑΜΚΑ S1/S2).

Η πρώτη κατηγορία αφορά Ευρωπαίους ασφαλισμένους ΕΟΧ, Ελβετίας και Ηνωμένου Βασιλείου, που διαθέτουν έγγραφα περίθαλψης στην Ελλάδα, όπως Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένεια (ΕΚΑΑ), Προσωρινό Πιστοποιητικό Αντικατάστασης της ΕΚΑΑ (ΠΠΑ) ή EU ΑΜΚΑ (S1/S2). Για τους πολίτες αυτούς, οι συνταγές εκτελούνται μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, με διαδικασίες ταυτόσημες με εκείνες των Ελλήνων ασφαλισμένων και με καταβολή της προβλεπόμενης συμμετοχής.

2. Έγχαρτες διασυνοριακές συνταγές που έχουν εκδοθεί σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ & ΕΟΧ.

Η δεύτερη κατηγορία αφορά τις έντυπες διασυνοριακές συνταγές που εκδίδονται σε κράτη‑μέλη της ΕΕ/ΕΟΧ.

Η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι οι συνταγές αυτές μπορούν να εκτελεστούν στην Ελλάδα, εφόσον περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία: πλήρη στοιχεία ασθενούς, ημερομηνία έκδοσης, στοιχεία και υπογραφή του συνταγογράφου, καθώς και ακριβή περιγραφή του φαρμάκου με κοινή ονομασία, μορφή, ποσότητα και δοσολογία. Ο ασφαλισμένος καταβάλλει το 100% της αξίας του φαρμάκου και δύναται να αιτηθεί αποζημίωση από τον φορέα της χώρας του. Ο φαρμακοποιός οφείλει να ελέγχει την αυθεντικότητα της συνταγής και να μπορεί να κατανοήσει το περιεχόμενό της. Υπενθυμίζεται ότι αντιβιοτικά και ναρκωτικά δεν χορηγούνται με έγχαρτες διασυνοριακές συνταγές.

3. Ηλεκτρονικές διασυνοριακές συνταγές που έχουν εκδοθεί από κράτη μέλη της ΕΕ.

Η τρίτη κατηγορία αφορά τις ηλεκτρονικές διασυνοριακές συνταγές που εκτελούνται μέσω της Διασυνοριακής Πύλης Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας.

Η διαδικασία επιτρέπει την online άντληση και εκτέλεση συνταγών για πολίτες χωρών που έχουν συνδεθεί με τον ελληνικό εθνικό κόμβο, όπως είναι η Ισπανία, η Πολωνία, η Εσθονία, η Λιθουανία, η Τσεχία, η Κύπρος και η Πορτογαλία. Για χώρες που δεν έχουν ακόμη ενταχθεί στο σύστημα, η εκτέλεση γίνεται χειρόγραφα. Ο ασθενής καταβάλλει το πλήρες κόστος του φαρμάκου και μπορεί να αιτηθεί αποζημίωση στη χώρα του.

4. Ηλεκτρονικές συνταγές μέσω του ΣΗΣ σε Ευρωπαίους – πολίτες τρίτων χωρών με χρήση διαβατηρίου/ταυτότητας.

Η τέταρτη κατηγορία αφορά συνταγές που εκδίδονται από Έλληνες ιατρούς για Ευρωπαίους πολίτες και πολίτες τρίτων χωρών.

Οι συνταγές αυτές εκδίδονται με συμμετοχή 100%, ενώ παραμένει υποχρεωτική η αποκλειστική ηλεκτρονική συνταγογράφηση για φάρμακα ειδικού καθεστώτος, όπως είναι αντιβιοτικά, ναρκωτικά και σκευάσματα με περιορισμούς εξαγωγών.

Η εγκύκλιος υπενθυμίζει τις διαδικασίες ταυτοποίησης των ασθενών και τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από προηγούμενες υπουργικές αποφάσεις.

Σημειώνεται ότι είναι υποχρεωτική η ταυτοποίηση του προσώπου που παραλαμβάνει το φάρμακο σε όλες τις περιπτώσεις. Η εγκύκλιος παραθέτει στοιχεία επικοινωνίας του ΕΟΠΥΥ και της ΗΔΥΚΑ για υποστήριξη και ζητά την άμεση προώθηση της ενημέρωσης στα φαρμακεία‑μέλη, ώστε να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των διαδικασιών για την εξυπηρέτηση των διακινούμενων πολιτών.

Η εγκύκλιος

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