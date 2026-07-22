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ΥΓΕΙΑ

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22.07.2026 11:55

Νέο Ογκολογικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης: Ερώτηση στη Βουλή για τις καθυστερήσεις – «Οι καρκινοπαθείς δεν μπορούν να περιμένουν»

22.07.2026 11:55
theageneio

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Την άμεση ενίσχυση του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «Θεαγένειο», λόγω των καθυστερήσεων στην κατασκευή του νέου Ογκολογικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, ζητάει ο Αθανάσιος Ρακοβαλής, βουλευτής Επικρατείας της Νίκης, με ερώτηση του προς τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Η νέα μονάδα προορίζεται να αποτελέσει τη βασική ογκολογική δομή της Βόρειας Ελλάδας. Ωστόσο οι δικαστικές αντιπαραθέσεις μεταξύ των εταιρικών σχημάτων που διεκδικούν το έργο, οι προσφυγές και οι διαγωνιστικές εκκρεμότητες, προκαλούν νέο κύκλο καθυστερήσεων και διατηρούν αβέβαιο τον χρόνο ολοκλήρωσής του.

Το «Θεαγένειο» συνεχίζει να σηκώνει το βάρος των αυξανόμενων αναγκών των ογκολογικών ασθενών της Βόρειας Ελλάδας, υπό συνθήκες έντονης λειτουργικής πίεσης. Η επαρκής στελέχωση, ο σύγχρονος εξοπλισμός και η αναβάθμιση των υποδομών απαιτούν άμεσες αποφάσεις από το υπουργείο Υγείας.

Ο Αθανάσιος Ρακοβαλής επισημαίνει ότι οι ασθενείς με καρκίνο και οι οικογένειές τους υφίστανται τις συνέπειες καθυστερήσεων που συνδέονται με αντιπαραθέσεις οικονομικών συμφερόντων. Η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία και την ουσιαστική αναβάθμιση του νοσοκομείου μέχρι την παράδοση της νέας μονάδας.

Με την ερώτησή του, ο βουλευτής ζητά από τον αρμόδιο υπουργό να απαντήσει εάν προτίθεται να προχωρήσει σε άμεση έκτακτη ενίσχυση του «Θεαγενείου» με προσωπικό, εξοπλισμό και παρεμβάσεις στις υποδομές, ποιο είναι το συγκεκριμένο σχέδιο και το χρονοδιάγραμμα της κυβέρνησης για τη στήριξη του νοσοκομείου και αν υπάρχει δέσμευση για ειδική χρηματοδότηση και ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναβάθμισης μέχρι την έναρξη λειτουργίας του νέου Ογκολογικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

Μάλιστα όπως αναφέρει η Νίκη, η μάχη απέναντι στον καρκίνο δεν μπορεί να μπαίνει σε καθεστώς αναμονής. Παράλληλα καλεί την κυβέρνηση να αναλάβει άμεσα τις ευθύνες της, ώστε το «Θεαγένειο» να διαθέτει όλα τα αναγκαία μέσα για να ανταποκριθεί στον κρίσιμο ρόλο που επιτελεί για χιλιάδες ασθενείς σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα.

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