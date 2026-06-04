Θέμα Φάμελλου στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ βάζει ο Παππάς

Θέμα παραμονής του Σωκράτη Φάμελλου στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ έθεσε ο πρώην υπουργός Νίκος Παππάς, στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος που αναμένεται το Σάββατο (06/06).

Μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε πως είναι ιδιαίτερα κρίσιμη η Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, καθώς «αναμένουμε από τον Σωκράτη Φάμελλο να μας πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρωταγωνιστήσει, θα έχει κεντρικό ρόλο και θα οικοδομήσει μια ισχυρή προοδευτική συνεργασία».

Μάλιστα, ο κ. Παππάς ανέφερε χαρακτηριστικά πως εάν η ηγεσία του κόμματος στηρίξει τον Αλέξη Τσίπρα, εισηγηθεί αναστολή του κόμματος ή μη καθόδου στις εκλογές θα σημάνει παραίτηση όλων από τον πυρήνα των αρμοδιοτήτων μας».

Ο Νίκος Παππάς τόνισε πως δεν μπορεί να διανοηθεί καμία εισήγηση περί «αναστολής» του κόμματος, επισημαίνοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ «αδικείται από τη δημόσια παρουσία του».

Αναφερόμενος στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, στις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται να καταγράφει σημαντική πτώση, ο κ. Παππάς έκανε λόγο για «ιστορικά χαμηλά», υπογραμμίζοντας με νόημα πως «δεν υπάρχει πολυτέλεια να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε αυτό που συμβαίνει».

«Έχουμε φτάσει σε αδιανόητα δημοσκοπικά νούμερα», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Παππάς, υπενθυμίζοντας πως πριν από ενάμιση χρόνο ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανιζόταν στο 10% στις δημοσκοπήσεις.

Ο κ. Παππάς εμφανίστηκε υπέρ της άποψης να υπάρξουν «μεγάλες αλλαγές» στον ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας πως αναμένει τη θέση που θα πάρει ο Σωκράτης Φάμελλος ως προς αυτές τις αλλαγές.

Μάλιστα, για τις αλλαγές αυτές, ο κ. Παππάς έκανε λόγο για σύγκληση έκτακτου συνεδρίου του κόμματος, καθώς «η Κεντρική Επιτροπή φέρει την εντολή του προηγούμενου συμβουλίου».

Επιπρόσθετα, ο κ. Παππάς υπογράμμισε την ανάγκη μιας συντεταγμένης πορείας του ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζοντας την αντίθεσή του ως προς το ενδεχόμενο να ταχθεί ο Σωκράτης Φάμελλος υπέρ του της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα.

«Αυτό θα ισοδυναμεί με παραίτηση όλων από τα βουλευτικά μας αξιώματα, μια τέτοια εισήγηση μη αυτόνομης καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές ταυτίζεται με την παραίτηση όλων», είπε. «Αν εμείς πούμε ότι δεν θα κάνουμε τίποτα συντεταγμένα, αυτόματα παραιτούμαστε του πυρήνα των αρμοδιοτήτων μας»», συμπλήρωσε ο κ. Παππάς, χαρακτηρίζοντας «αδιανότητα» τα σενάρια που κάνουν λόγο για μη συντεταγμένη πορεία του κόμματος.

Ερωτηθείς τι στάση θα τηρήσει ο ίδιος αν τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ αποφασίσει να συμπορευθεί με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Παππάς, τόνισε ότι «δεν υπάρχει σκέψη να μην πάει ο ΣΥΡΙΖΑ ως ηγεσία», αναφερόμενος στη μελλοντική πορεία του κόμματος.

«Δεν θα είμαστε ηγεσία χωρίς συντεταγμένο κόμμα», είπε μεταξύ άλλων ο Νίκος Παππάς, προσθέτοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα με «ιστορικό βάθος και ρεύμα στην ελληνική πολιτική» και πρέπει «να δούμε την αλήθεια κατάματα».

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