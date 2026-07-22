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22.07.2026 11:05

Η Nova παρουσιάζει το 5G Wi-Fi OnDemand και αλλάζει τον τρόπο που αποκτούμε Internet

22.07.2026 11:05
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  • Η νέα υπηρεσία φέρνει μεγαλύτερη ευελιξία στη συνδεσιμότητα, επιτρέποντας στους πελάτες να ενεργοποιούν τη σύνδεση στο Internet μόνο όταν πραγματικά τη χρειάζονται

Η Nova παρουσιάζει το 5G Wi-Fi OnDemand, μια νέα υπηρεσία συνδεσιμότητας που επιτρέπει στους πελάτες να αποκτούν πρόσβαση στο Internet υψηλών ταχυτήτων έως 100Mbps μέσω του δικτύου 5G μόνο όταν τη χρειάζονται πραγματικά, χωρίς δέσμευση και χωρίς πάγια μηνιαία χρέωση.

Με πακέτα χρήσης από μόλις 6€, η νέα πρόταση της Nova απευθύνεται κυρίως σε ιδιοκτήτες δεύτερης – εξοχικής κατοικίας, διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης και επιχειρήσεις με εποχική λειτουργία, προσφέροντας μια νέα, ευέλικτη εμπειρία συνδεσιμότητας, που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης καθημερινότητας.

Με το 5G Wi-Fi OnDemand, το Internet προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής του πελάτη και όχι το αντίθετο. Ο χρήστης ενεργοποιεί την υπηρεσία μόνο όταν τη χρειάζεται και για όσο διάστημα επιθυμεί, πληρώνοντας αποκλειστικά για τον χρόνο πραγματικής χρήσης.

Το μοντέλο χρήσης βασίζεται σε προπληρωμένα πακέτα διάρκειας 3, 7, 15 ή 30 ημερών, δίνοντας τη δυνατότητα στον πελάτη να επιλέγει κάθε φορά τη διάρκεια που εξυπηρετεί τις ανάγκες του. Με την αγορά του εξοπλισμού, ο οποίος ανήκει στον πελάτη, παρέχεται εισαγωγική περίοδος δωρεάν απεριόριστης χρήσης δεδομένων δύο μηνών, ενώ οι συνδρομητές Nova more απολαμβάνουν τέσσερις μήνες δωρεάν χρήσης.

Η υπηρεσία αξιοποιεί την τεχνολογία Fixed Wireless Access (FWA) μέσω του δικτύου 5G της Nova και λειτουργεί με εξοπλισμό plug & play, χωρίς εγκατάσταση σταθερής γραμμής ή τεχνικές εργασίες. Η αρχική απόκτηση* πραγματοποιείται μέσω των καταστημάτων Nova, ενώ η διαχείριση της υπηρεσίας γίνεται εύκολα και ψηφιακά μέσα από το Nova Account, επιτρέποντας στον πελάτη να ενεργοποιεί πακέτα χρήσης, να παρακολουθεί τη σύνδεσή του και να διαχειρίζεται την υπηρεσία του με απόλυτη αυτονομία.

Η νέα υπηρεσία ανταποκρίνεται σε μια διαρκώς αναπτυσσόμενη τάση της ελληνικής αγοράς. Εκατοντάδες χιλιάδες δεύτερες κατοικίες, ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης και εποχικές επιχειρήσεις αναζητούν πλέον λύσεις Internet που να συμβαδίζουν με τον πραγματικό τρόπο χρήσης τους, χωρίς το κόστος και τις δεσμεύσεις μιας μόνιμης συνδρομής.

Με το 5G Wi-Fi OnDemand, η Nova εμπλουτίζει το χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών νέας γενιάς, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του δικτύου 5G για να προσφέρει λύσεις που προσαρμόζονται στις πραγματικές ανάγκες των πελατών και ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις για μεγαλύτερη ευελιξία, απλότητα και έλεγχο της συνδεσιμότητας.

*Η απόκτηση της υπηρεσίας συνοδεύεται από μια εφάπαξ χρέωση, η οποία καλύπτει τον απαραίτητο εξοπλισμό (120€) καθώς και μια αρχική περίοδο δωρεάν χρήσης

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