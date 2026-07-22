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22.07.2026 11:09

Μάταλα: Συνελήφθησαν ανήλικοι Ολλανδοί τουρίστες για κλοπή οχήματος και επικίνδυνη οδήγηση

22.07.2026 11:09
matala-pixabay

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Στη σύλληψη δύο ανηλίκων τουριστών από την Ολλανδία, ηλικίας 16 και 17 ετών, οι οποίοι είχαν ταξιδέψει στην Κρήτη για τις καλοκαιρινές τους διακοπές προχώρησε η αστυνομία.

Οι δύο νεαροί συνελήφθησαν στα Μάταλα, στον Δήμο Φαιστού, καθώς φέρονται να εμπλέκονται σε κλοπές οχημάτων και να οδηγούσαν με τρόπο που έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών. Σύμφωνα με το neakriti.gr, οι ανήλικοι, που βρίσκονταν στην περιοχή μαζί με τον 50χρονο πατέρα του ενός, φέρονται να έκλεψαν μία μοτοσικλέτα, ένα μοτοποδήλατο και ένα επιβατικό αυτοκίνητο.

Η παρουσία τους δεν άργησε να κινήσει τις υποψίες, καθώς κινούνταν στα Μάταλα πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, γεγονός που έγινε αντιληπτό από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην ακινητοποίηση και τη σύλληψη των δύο ανηλίκων, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα που τους αποδίδονται.

Για την υπόθεση συνελήφθη και ο 50χρονος Ολλανδός, ο οποίος είχε την ευθύνη εποπτείας των δύο ανηλίκων και κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού.

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