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04.06.2026 14:15

Στο πλευρό της ΝΔ βουλευτές του ΠΑΣΟΚ – Συνδράμουν στις επιθέσεις κατά Δούκα

04.06.2026 14:15
stavros_mixailidis_pasok

Αυτοχειρία, κακεντρέχεια ή απλή πολιτική ανοησία; Οτιδήποτε κι αν ισχύει, το φαινόμενο βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να δίνουν τροφή και να ενισχύουν τις επιθέσεις που δέχεται από τη ΝΔ ο δήμαρχος της Αθήνας Χάρης Δούκας σημαίνει ότι δεν έχουν φτάσει όχι απλά στα όρια των εσωκομματικών μαχαιρωμάτων, αλλά της αθλιότητας και της ποταπούς συμπεριφοράς.

Κορυφαίο παράδειγμα ο βουλευτής Χίου Σταύρος Μιχαηλίδης, ο οποίος πρωταγωνιστεί σε βίντεο της Ομάδας Αλήθειας – η οποία πολύ λογικά τον εκμεταλλεύεται -, καθώς εμφανίζεται να ασκεί κριτική στον κ. Δούκα για το δήμο της Αθήνας. Προσοχή: Δεν περιορίζεται στη διαφοροποίησή του από την άποψη του κ. Δούκα για τα πολιτικά. Αν σταματούσε εκεί ίσως να υπήρχε κάποια λογική. Αλλά υπονομεύοντας ανοιχτά και ανήθικα τον δήμαρχο της Αθήνας, τον μέμφεται για το έργο του στην πόλη και δίνει έτσι τροφή στην απέναντι πλευρά – το επόμενο βήμα είναι να αποθεώσει τον Κώστα Μπακογιάννη, ικανός είναι!

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ΠΕΜΠΤΗ 04.06.2026 14:29
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