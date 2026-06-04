Αρχίζει να κλείνει ο πρώτος κύκλος των γκάλοπ με τα δύο νέα κόμματα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η πρώτη φουρνιά των δημοσκοπήσεων, που καταγράφουν το νέο πολιτικό σκηνικό μετά την ίδρυση των δύο κομμάτων από Τσίπρα και Καρυστιανού αρχίζει να ολοκληρώνεται.
Μετά τις 6 έρευνες που δημοσιοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, το βράδυ της Πέμπτης έρχεται και αυτή της Metron Analysis – στο Mega. Πιθανόν έχει αυξημένη σημασία διότι υπήρξε τις προηγούμενες ημέρες δημόσια κόντρα του ΠΑΣΟΚ με τον ιδιοκτήτη της εταιρίας Στράτο Φαναρά.
Αναμένονται οι Marc και η MRB.
Διαβάστε επίσης
Ξεκινά η διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης – Την Τετάρτη η ειδική συνεδρίαση για την συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής
Θεοδωρικάκος: «Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους είναι ένα μέτρο σκληρό αλλά δίκαιο στις δεδομένες συνθήκες»
Πυρά Κωνσταντοπούλου σε Τσίπρα για την διάλυση της ΚΟ της Νέας Αριστεράς: «Διαλύει την αντιπολίτευση γιατί εξυπηρετεί σκοτεινά συμφέροντα»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.