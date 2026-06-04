Αρχίζει να κλείνει ο πρώτος κύκλος των γκάλοπ με τα δύο νέα κόμματα

Η πρώτη φουρνιά των δημοσκοπήσεων, που καταγράφουν το νέο πολιτικό σκηνικό μετά την ίδρυση των δύο κομμάτων από Τσίπρα και Καρυστιανού αρχίζει να ολοκληρώνεται.

Μετά τις 6 έρευνες που δημοσιοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, το βράδυ της Πέμπτης έρχεται και αυτή της Metron Analysis – στο Mega. Πιθανόν έχει αυξημένη σημασία διότι υπήρξε τις προηγούμενες ημέρες δημόσια κόντρα του ΠΑΣΟΚ με τον ιδιοκτήτη της εταιρίας Στράτο Φαναρά.

Αναμένονται οι Marc και η MRB.

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