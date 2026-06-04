Πυρά Κωνσταντοπούλου σε Τσίπρα για την διάλυση της ΚΟ της Νέας Αριστεράς: «Διαλύει την αντιπολίτευση γιατί εξυπηρετεί σκοτεινά συμφέροντα»

Η επίσημη ανακοίνωση στην Ολομέλεια της διάλυσης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς, στάθηκε μία ακόμη αφορμή για επίθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στον Αλέξη Τσίπρα.

Παίρνοντας τον λόγο, μεταξύ άλλων και για την έκφραση συλλυπητηρίων για τους εκλιπόντες Νίκο Ταγαρά και Νάσο Αθανασίου, συνέχισε την τοποθέτησή της με αναφορά στην διάλυση της ΚΟ της Νεαρ.

«Εμείς λυπούμαστε που διαλύθηκε η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς. Δεν είναι κέρδος για τη Δημοκρατία όταν διαλύονται κοινοβουλευτικές ομάδες της αντιπολίτευσης. Ποιοι είναι αυτοί που μεθοδεύουν την αποσάθρωση της αντιπολίτευσης; Δύο είναι. Μητσοτάκης και Τσίπρας ονομάζονται. Κάποιοι προσπαθούν να ανορθώσουν έναν πλήρως καταρρεύσαντα πρωθυπουργό», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας από βήματος, κάνοντας λόγο για «εξυπηρέτηση των πιο σκοτεινών συμφερόντων».

Η ίδια υποστήριξε πως ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ «θέλει να διαλύσει την αντιπολίτευση», σχολιάζοντας πως «είναι αλγεινό αυτό που συμβαίνει από έναν πρώην πρωθυπουργό που παραβίασε και την εντολή του και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023».

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