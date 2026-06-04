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04.06.2026 11:50

Και επίσημα τέλος η ΚΟ της Νέας Αριστεράς – Ο νέος «χάρτης» της Βουλής

04.06.2026 11:50
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Ανακοινώθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής οι δηλώσεις αποχώρησης από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, των κκ Αλ. Χαρίτση, Νάσου Ηλιόπουλου, Δ. Τζανακόπουλου, Χ. Ζεϊμπέκ, Μερόπης Τζούφη και Θεανώς Φωτίου.

«Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15, παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού της Βουλής, δεν υφίσταται πλέον κοινοβουλευτική ομάδα “Νέα Αριστερά”. Οι ως άνω βουλευτές δεν ανήκουν σε καμία κοινοβουλευτική ομάδα και θεωρούνται ανεξάρτητοι», επισήμανε ο Α’ αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης.

Αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί και η παραίτηση της κ. Έφης Αχτσιόγλου καθώς η πρώην βουλεύτρια ενημέρωσε τον πρόεδρο της Βουλής πως λόγω τεχνικού ζητήματος θα αποστείλει τις επόμενες ώρες την επιστολή της.

Κατά συνέπεια η σχετική ανακοίνωση στην Ολομέλεια αναμένεται εκτός απροόπτου το πρωί της Παρασκευής.

Με επτά ΚΟ η Βουλή

Σημειώνεται ότι πλέον, οι κοινοβουλευτικές ομάδες μειώνονται στις επτά (από οκτώ) ήτοι: ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, «Νίκη» και Πλεύση Ελευθερίας. Επίσης, οι βουλευτές, που αποχώρησαν από τα κόμματά τους και ανεξαρτητοποιήθηκαν, ανέρχονται τώρα στους 39. Ο αριθμός αυτός αναμένεται να φτάσει το 40, καθώς η κ. Αχτσιόγλου δήλωσε ότι θα παραδώσει την έδρα της, και ο αναπληρωτής της στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ των εκλογών του Ιουνίου 2023, Γιάννης Δραγασάκης, αναμένεται να δηλώσει και αυτός «ανεξάρτητος».

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ΠΕΜΠΤΗ 04.06.2026 12:35
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