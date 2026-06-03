Φούντωσε η μεταγραφολογία στο ΠΑΣΟΚ – Ποιοι βουλευτές βρίσκονται στο κατώφλι της Χαριλάου

Με μεταγραφές βουλευτών που είναι ανεξάρτητοι ή σε άλλα κόμματα απαντά το ΠΑΣΟΚ στις αρνητικές δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών που το φέρνουν στην τρίτη ή ακόμη και στην τέταρτη θέση.

Ανησυχία επικρατεί στο εσωτερικό του κόμματος μετά από την εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων στο σκηνικό, ενώ η ηγεσία βρίσκεται σε σύγχυση, καθώς υιοθετεί και εκφωνεί αλλοπρόσαλλες, αμήχανες και συχνά αντιφατικές πολιτικές θέσεις.

Τις τελευταίες ώρες, μετά τα σενάρια που κυκλοφόρησαν και ήθελαν τον Στέφανο Κασσελάκη, να μετακινείται προς το ΠΑΣΟΚ, με τον πρόεδρο των «Δημοκρατών» να δίνει απάντηση στα ανυπόστατα, όπως αναφέρει, δημοσιεύματα, φουντώνουν οι συζητήσεις για την ένταξη στο ΠΑΣΟΚ, της Νίνας Κασιμάτη, της Θεοδώρας Τζάκρη, αλλά και του Μάριου Σαλμά.

Η Νίνα Κασιμάτη και η Θεοδώρα Τζάκρη προέρχονται και οι δύο από το ΠΑΣΟΚ αλλά εντάχθηκαν πριν από χρόνια στον ΣΥΡΙΖΑ. Η κα. Κασιμάτη ενδεχομένως να αποχωρήσει από την Κουμουνδούρου, μετά τις ραγδαίες εξελίξεις που αναμένονται στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος το Σάββατο.

Η κα. Τζάκρη είναι αντιπρόεδρος στο κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη, ενώ διακινούνται σενάρια μετακίνησης προς το ΠΑΣΟΚ και του άλλοτε στενού συνεργάτη του προέδρου του κόμματος και πλέον ανεξάρτητου βουλευτή, Ευάγγελου Αποστολάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες στελέχη του ΠΑΣΟΚ έχουν προσεγγίσει και τον ανεξάρτητο βουλευτή, Μάριο Σαλμά, που διεγράφη από τη ΝΔ.

Αναφερόμενος στη στρατηγική της πολιτικής διεύρυνσης, ο Γραμματέας της ΚΠΕ Γιάννης Βαρδακαστάνης τόνισε μιλώντας στον ΑΝΤ1 ότι «εμείς μελετάμε, ετοιμαζόμαστε, έχουμε συνέχεια κύμα διεύρυνσης. Ολοκληρώνουμε σε μεγάλο βαθμό τα ψηφοδέλτιά μας. Η διεύρυνση περιλαμβάνει οποιονδήποτε θέλει να συμπαραταχθεί με το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Συμπαράταξη για να φέρει στη χώρα την πολιτική αλλαγή».

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