Πάνος Τρυφιάτης: Ο καθαρός λόγος δεν υπονομεύει  

Έντονες συζητήσεις προκαλεί στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ η πρόταση του Χάρη Δούκα για συζητήσεις στον προοδευτικό χώρο – μηδέ του Τσίπρα εξαιρουμένου – μετά τις πρώτες εκλογές και εφόσον τα αποτελέσματα της κάλπης το επιτρέπουν, για την αναζήτηση εναλλακτικής απέναντι στη ΝΔ.

Η πρόταση, παρότι εντάσσεται στη συνεδριακή απόφαση για προοδευτική διακυβέρνηση, έφερε φουρτούνες, αν και την ίδια ώρα υπάρχουν στελέχη που αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη ΝΔ μετεκλογικά.

Παρεμβαίνοντας στην εσωκομματική… ναυμαχία, καθότι και απόστρατος του Πολεμικού Ναυτικού, το πρώην μέλος της κεντρικής επιτροπής και υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στην Αιτωλοακαρνανία, Πάνος Τρυφιάτης, ζητά «ενότητα και συγκέντρωση στο στόχο μας την πολιτική αλλαγή».

Και παίρνοντας το μέρος του κ. Δούκα, επισημαίνει ότι «η ψυχραιμία, η ευθύτητα, το θάρρος και ο καθαρός λόγος δεν υπονομεύουν την Πολιτική με Στόχους».

Ολόκληρη η ανάρτηση:

Η ψυχραιμία, η ευθύτητα, το θάρρος και ο καθαρός λόγος δεν υπονομεύουν την Πολιτική με Στόχους. Οι σαφείς απόψεις που εξέφρασε ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας δεν υπονομεύουν την πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ για την κάθοδό του στις εκλογές. Υποδεικνύουν, αντίθετα, τον μόνο δοκιμασμένο τρόπο για την επιδιωκόμενη πολιτική Ανατροπή, η οποία επιτυγχάνεται με συμφωνίες και συνεργασίες. Η τέχνη του εφικτού είναι αυτή που ανέτρεψε το μαθηματικό αποτέλεσμα του 14 – 13 που έγινε 56. Οι τεχνητές εσωτερικές αναταραχές δεν βοηθούν σε αυτές τις κρίσιμες για την κοινωνία μας στιγμές. Χρειάζεται ενότητα και συγκέντρωση στον στόχο μας για την πολιτική Αλλαγή. Οι καιροί δεν προσφέρονται για εσωστρέφεια.

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