Πολιτική σύγχυση και κοινωνική καθίζηση

Εισερχόμαστε σε μία περίοδο που λόγω των αποτυχημένων φιλελεύθερων πολιτικών του δυτικού κόσμου και κυρίως στην Ευρώπη και την χώρα μας, εξελίσσονται γεγονότα που το μέλλον της ανθρωπότητας διαγράφεται δυσοίωνο, με προβλεπόμενη επικράτηση των ολιγαρχών του πλούτου και την άνοδο της ακροδεξιάς σαν επερχόμενη απειλή για την Δημοκρατία.

Αυτό καταγράφεται από τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις, δεδομένου ότι οι διεθνείς εξελίξεις και μεταβολές δημιουργούνται με όρους οικονομικών συμφερόντων, παραμερίζοντας τους παγκόσμιους θεσμούς και το δίκαιο.

Οι εξελίξεις αυτές, δεν αφήνουν περιθώρια και χρόνο να μείνουμε αδρανείς, γιατί η ταχύτητα των συμβάντων, θα μας αφήσει πίσω σαν ένα παρακολούθημα της ροής των μελλοντικών κοινωνικών και πολιτικών εξελίξεων.

Τα μηνύματα των καιρών, όταν αναλύονται και αξιολογούνται σωστά, διαμορφώνεται με αξιώσεις η πολιτική στρατηγική των κομμάτων και σε μεγάλο βαθμό επικαιροποιείται το αφήγημα της φυσιογνωμίας των, ώστε αφενός να προσελκύουν το ενδιαφέρον και την προσοχή των πολιτών και αφετέρου να αγγίζουν την συνείδηση των σε τέτοιο βαθμό, που θα κινητοποιούνται οι κοινωνικές ομάδες που είχαν περιέλθει σε αδράνεια λόγω απογοήτευσης από την πολιτική πραγματικότητα.

Οι όποιες τεχνικές των τελευταίων ημερών για την πολυαναμενόμενη διεύρυνση δεν προσφέρουν καλές πρακτικές πολιτικής ουσίας και ανάταξης, ικανές να κινήσουν το ενδιαφέρον των πολιτών.

Δυστυχώς, τα οικονομικά συμφέροντα και τα καρτέλ έχουν διαβρώσει την πολιτική, με αποτέλεσμα να έχει παγιωθεί στη συνείδηση των πολιτών σαν μια επαγγελματική- εμπορική δραστηριότητα, όπως όλες οι άλλες και μάλιστα πλήρως καθοδηγούμενη.

Σαν υπεύθυνοι πολίτες έχουμε χρέος να προστατεύσουμε όλες τις δημοκρατικές κατακτήσεις και να ενισχύσουμε την πολιτική αξία με τον πλούτο των ανθρώπινων ιδεών και να αναδείξουμε την πολιτική στο πραγματικό πεδίο, ως την σημαντικότερη διαδικασία για την αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, των δικαιωμάτων του,του πολιτισμού και των δημοκρατικών αξιών. Εδραιώνεται έτσι η πεποίθηση, ό,τι η πολιτική είναι το πεδίο πάνω στο οποίο χτίζονται οι ιδέες και οι σχεδιασμοί για την αντιμετώπιση των σύγχρονων και πολύπλευρων ζητημάτων της κοινωνίας μας.

Εν όψη της επικείμενης πραγματοποίησης του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και στα δρώμενα της πολιτικής ασάφειας και σύγχυσης στην δημόσια σφαίρα, ίσως για το ΠΑΣΟΚ είναι η πιο βολική στιγμή να εδραιωθει ως σημαντική δύναμη στο χώρο της Κεντροαριστεράς.

Θα πρέπει μέσα από συγκροτημένο και καθαρό λόγο να αγγίξει την συνείδηση των πολιτών και να γίνει η δύναμη που θα απειλεί με αξιώσεις την κυβέρνηση και θα είναι ο πιο σημαντικός πόλος της δημοκρατικής προοδευτικής εναλλακτικής λύσης.

Είμαστε δημοκρατικό κίνημα και ως εκ τούτου πρέπει να υπάρχει παραγωγική πολυφωνία που, να γεμίζει με ιδέες τη δεξαμενή της πολιτικής σκέψης, μέσα από την οποία θα βγουν τα συμπεράσματα για την διαμόρφωση της πρότασης μας. Δεν πρέπει να μας φοβίζουν οι διαφορετικές φωνές. Και ιδιαίτερα οι αναφορές στον κόσμο της Αριστεράς. Όταν διαμορφώσουμε την πολιτική μας ατζέντα, με ειλικρίνεια πρέπει να απευθυνθούμε σε όλους τους προοδευτικούς πολίτες που τα προηγούμενα χρόνια ήταν ο μεγάλος κορμός στην Παράταξη μας. Τον δικαιούμαστε και δεν πρέπει να τον χαρίσουμε σε κανέναν. Εμείς πρέπει να γίνουμε το επίκεντρο ενός νέου πόλου, που θα αντιπαρατεθεί στη Νέα Δημοκρατία.

Πρέπει να επικαιροποιήσουμε και να εμπλουτίσουμε το αφήγημα μας με σαφήνεια, ώστε να δείχνει την ιδεολογική μας κατεύθυνση και τον κόσμο που υπηρετούμε. Με ποιους είμαστε, με βάση το αξιακό μας σύστημα και την ιστορική αφετηρία μας. Από την προσέλευση των πολιτών στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, που είχε ως κύριο χαρακτηριστικό την μεγάλη αποχή, φαίνεται καθαρά ότι η πολιτική έχει απαξιωθεί. Μια τέτοια απαξίωση δεν προέκυψε από το πουθενά, ήρθε μέσα από τους φορείς που παράγουν την πολιτική, δηλαδή τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Έδωσαν χώρο στα επικοινωνιακά τερτίπια και όχι στην ουσία της πολιτικής. Έως ένα βαθμό έχουμε και εμείς την ευθύνη μας, γιατί οι συχνές ταλαντεύσεις μας για τα μεγάλα ζητήματα πλήγωσαν την αξιοπιστία μας και οδήγησαν μεγάλο τμήμα του δημοκρατικού κόσμου σε απογοήτευση. Για να είμαστε επίκαιροι και σε προοδευτική κατεύθυνση, οφείλουμε ως προοδευτικό και σοσιαλιστικό κόμμα, να αντιμετωπίσουμε τη Νέα Δημοκρατία, όχι απλώς με αντιδεξιά ρητορική, αλλά με επίκαιρες θέσεις που θα εκφράζουν τα λαϊκά συμφέροντα και θα απαντούν στα σύγχρονα προβλήματα της κοινωνίας και των πολιτών. Θα πρέπει με ευθύνη, σοβαρότητα και γνώση να επαναπροσδιορίσουμε τι σημαίνει σοσιαλδημοκρατία στον σημερινό σύνθετο, πολύπλοκο και ραγδαία μεταβαλλόμενο κόσμο. Είναι αδήριτη ανάγκη να διαμορφώσουμε ένα καθαρό πολιτικό στίγμα και μία στέρεα ιδεολογική κατεύθυνση. Μόνο έτσι θα ενισχυθούμε από την λαϊκή στήριξη και θα δώσουμε νόημα, περιεχόμενο, βάθος και προοπτική στην δημοκρατική παράταξη. Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής ως κόμμα που παράγει ιδέες, μπορεί να γίνει οδηγός των εξελίξεων στο πολιτικό πεδίο της χώρας μας και ο λόγος του να μην είναι μόνο καταγγελτικός.

Οι θέσεις μας πρέπει να είναι καθαρές και ενάντιες στα συμπλέγματα της οικονομίας και της πολιτικής που είναι η βασική πηγή για την διαφθορά. Η πρόταση μας πρέπει να κατευθύνεται στην αλλαγή της σημερινής κατάστασης και όχι στον εξωραϊσμό των πολιτικών της κυβέρνησης.

Στην πορεία προς το συνέδριο και μέσα από τις πολιτικές μας δράσεις πρέπει να καθορίσουμε και να δυναμώσουμε την ουσία και αξία του δημοκρατικού σοσιαλισμού και να καταθέσουμε την πρόταση μας, με το σύγχρονο περιεχόμενο των ιδεολογικών μας θέσεων, ώστε να είναι σαφές που θα πορευτούμε και πως θα προσεγγίσουμε τους πολίτες της χώρας μας.

Αυτή είναι η φαρέτρα μας για τους αγώνες που έρχονται και αυτός είναι ο τρόπος για να πείσουμε τους πολίτες, ό,τι πραγματικά υπάρχει προοπτική και ελπίδα ανατροπής της κυριαρχίας των νεοφιλελεύθερων και βαθιά πελατειακών κυβερνήσεων του τελευταίου διαστήματος στη χώρα μας.

Πρέπει να βγούμε μπροστά και δυνατά με σχεδιασμένη πολιτική στρατηγική και με προγραμματικές θέσεις κατανοητές για την καλύτερη επικοινωνία με τους πολίτες. Είναι η καταλληλότερη στιγμή και ίσως από τις τελευταίες ευκαιρίες. Είναι η ώρα να ορθώσουμε το ανάστημα μας και να αναχαιτίσουμε την επέλαση των δυνάμεων του ακραίου φιλελευθερισμού και της λεηλασίας του πλούτου της Πατρίδας μας.

Προς αυτή την κατεύθυνση το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, θα πρέπει να είναι ανοιχτό και δημοκρατικό, χωρίς αποκλεισμούς και βέβαια να διαμορφώσει καθαρό πολιτικό αφήγημα για να γίνει ελκυστικό στους Έλληνες πολίτες.

Επίσης είναι χρήσιμο να ξεκαθαρίσει την θέση του για αποκλεισμό της συνεργασίας του με την δεξιά παράταξη.

Η Δημοκρατική λειτουργία ενός κόμματος είναι βασική εγγύηση για την κοινωνία από ένα κόμμα που θέλει να κυβερνήσει μια χώρα.

Οχι αποκλεισμούς. Οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές.

*Ο Πάνος Τρυφιάτης είναι μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

Διαβάστε επίσης:

ΠΑΣΟΚ: Αγκάθι ο αλγόριθμος για το συνέδριο, αιχμές από Δούκα, Γερουλάνο, Γιαννακοπούλου – «Θα σέβεστε» απάντησε ο Ανδρουλάκης

Ανεξέλεγκτη σύγκρουση με τον Παναγόπουλο που δεν κάνει πίσω: Δεν παραιτείται απαντά στο ΠΑΣΟΚ που του ζήτησε «να διευκολύνει»

Με τις γαλάζιες ψήφους πέρασε το νομοσχέδιο Κεραμέως για τις Συλλογικές Συμβάσεις