ΠΑΣΟΚ: Αγκάθι ο αλγόριθμος για το συνέδριο, αιχμές από Δούκα, Γερουλάνο, Γιαννακοπούλου – «Θα σέβεστε» απάντησε ο Ανδρουλάκης

Χωρίς να λυθεί το θέμα που προέκυψε αιφνίδια σχετικά με τον τρόπο εκλογής συνέδρων και με ανταλλαγή αιχμηρών σχολίων σχεδόν απ’ όλες τις πλευρές για το πώς προχωρά το ΠΑΣΟΚ, λόγω κυρίως των χαμηλών δημοσκοπικών επιδόσεων, ετοιμάζεται το Κίνημα για το συνέδριό του.

Η γραμματεία της κεντρικής οργανωτικής επιτροπής συνεδρίαση είχε το μεσημέρι της Παρασκευής μία συνεδρίαση γεμάτη καχυποψία, επιφυλάξεις και διαφωνίες, ενώ την Κυριακή θα συγκληθεί σε ολομέλεια για να λάβει οριστικές αποφάσεις.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε σεβασμό στα όργανα και καταλόγισε σε όσους διαφωνούν με χειρισμούς του ότι τον αμφισβητούν με τον Χάρη Δούκα και τον Παύλο Γερουλάνο να απαντάνε ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα και πως εκφράζουν απλά τις απόψεις τους και κάνουν τις επισημάνσεις τους.

Στο ζέον θέμα της εκλογής συνέδρων, ο κ. Δούκας και η Νάντια Γιαννακοπούλου διαφώνησαν με την εισαγωγή ενός αλγόριθμου που θα καθορίζει το μέτρο αντιπροσώπευσης με βάση τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών του 2024.

Η μόνη που είδε… νηνεμία στη συνεδρίαση και γενικά στην πορεία του ΠΑΣΟΚ ήταν η Άννα Διαμαντοπούλου, σε μία προφανή προσπάθεια να εμφανιστεί η ίδια ως η… «ψύχραιμη» φωνή, διαψεύδοντας όμως έτσι τους ισχυρισμούς της Χαριλάου Τρικούπη ότι υπάρχει εσωστρέφεια.

Εξηγήσεις για τον τρόπο εκλογής των συνέδρων, – τον περίφημο αλγόριθμο – απέναντι στις ενστάσεις όλων των πλευρών στο ΠΑΣΟΚ, επιχείρησε να δώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας το μεσημέρι της Παρασκευής στη γραμματεία της οργανωτικής επιτροπής.

Με επιλεκτικά παραδείγματα και χωρίς καμία εμβάθυνση των λόγων ή ανάλυση των στοιχείων, προσπάθησε να στοιχειοθετήσει γιατί περιοχές των αστικών κέντρων θα υποεκπροσωπηθούν.

Ο πρόεδρος του Κινήματος, επέμεινε στη σύνδεση της αντιπροσώπευσης των οργανώσεων με βάση τα αποτελέσματα στις ευρωεκλογές και όχι με βάση το μητρώο, επικαλούμενος δύο παραδείγματα με δήμους της Αττικής στους οποίους οι εγγεγραμμένοι στους κομματικούς καταλόγους είναι περισσότεροι από εκείνους που πήγαν στις εθνικές κάλπες.

Όπως είπε στα «Βριλήσσια πήραμε 1.300 ψήφους, 1.179, 1.097 σε τρεις εθνικές εκλογές, με ψηφίσαντες 1.771 στα εσωκομματικά. Πολύ περισσότεροι.

Στη Φιλοθέη πήραμε στις εθνικές κάλπες 861 ψήφους και 855. Στις εσωκομματικές 1.600».

Τους έφερε σε αντιδιαστολή με την Καλλιθέα, όπου «ψήφισαν ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του Μαίου του 2023, 3.500, στις δεύτερες του 2023, 3.100 και στις ευρωεκλογές 3.100. Και στις εσωκομματικές ψήφισαν 1.699. Δηλαδή, στην Καλλιθέα στην εθνική κάλπη ψήφισαν ΠΑΣΟΚ διπλάσιοι από αυτούς που ψήφισαν στις εσωτερικές εκλογές».

Όπως είπε «η κατανομή που προτείνω βάσει των ψήφων, δεν είναι αλγόριθμος. Είναι η αναλογία που στήριξε η κοινωνία το ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει κανένας αλγόριθμος και όποιος το έθεσε στον δημόσιο διάλογο δεν βοηθάει την παράταξη. Δεν είναι αλγόριθμος πώς ψήφισε ο ελληνικός λαός. Είναι η βούλησή του. Και γιατί το πρότεινα; Θέλω να τα ακούσετε τα στοιχεία. Δεν υπάρχει πρόβλημα μεταξύ περιφέρειας και Αθήνας. Το πρόβλημα είναι μεταξύ της ίδιας της Αθήνας» και πρόσθεσε «κάνουμε έναν δίκαιο κανόνα, να τον βάλουμε και στο καταστατικό μας, ώστε να καταλάβουν κάποιοι ότι η κατανομή από εδώ και πέρα στους συνέδρους θα γίνεται βάσει της ετυμηγορίας του ελληνικού λαού για να μην έχουμε αυτά τα παραδείγματα. Που δεν είναι για να ευνοήσουν την περιφέρεια. Είναι γιατί υπάρχουν δήμοι που θα αδικηθούν κατάφωρα στο ίδιο το λεκανοπέδιο».

Έτσι απέρριψε την ένσταση ότι με τον τρόπο που προτείνει την εκλογή συνέδρων ευνοείται η Κρήτη.

«Το Ηράκλειο έχει παραπάνω συνέδρους από την Α’ Αθήνας και με πρόεδρο τον Βαγγέλη Βενιζέλο και με πρόεδρο τη Φώφη Γεννηματά και στο προηγούμενο συνέδριο. Υπάρχει κάτι χειρότερο, όμως. Με τον τρόπο που προτείνουμε σήμερα την κατανομή, το Ηράκλειο σε σχέση με το προηγούμενο συνέδριο χάνει 40 με 50 συνέδρους. Άρα, όχι μόνο δεν ευνοείται, αλλά χάνει! Γιατί, λοιπόν, όλα αυτά τα υπονοούμενα;» αναρωτήθηκε.

Μήνυμα για τις αμφισβητήσεις

Ο κ. Ανδρουλάκης θέλησε να στείλει μήνυμα και για τις αμφισβητήσεις που δέχεται εξαιτίας των εξαιρετικά χαμηλών δημοσκοπικών πτήσεων και της εμφανούς αδυναμίας του ΠΑΣΟΚ να εισπράξει από την κυβερνητική φθορά.

Με τη συνήθη πρακτική σε αυτές τις περιπτώσεις έφερε στο προσκήνιο της θεωρία των εσωκομματικών εχθρών: «Πρέπει κάποιοι να καταλάβετε ότι οι εσωκομματικές εκλογές έχουν τελειώσει. Μπροστά μας δεν έχουμε εσωκομματικές εκλογές. Έχουμε εθνικές εκλογές. Και ο λαός θέλει από εμάς στις εθνικές εκλογές να κλείσει το κεφάλαιο “κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας”.

Το λέω αυτό γιατί έχω χρέος να απαντήσω σε δυο πράγματα, τα οποία δημιουργούν τη μία αμφιβολίες, την άλλη δεύτερες σκέψεις. Εδώ θα υπάρχουν καθαρά λόγια. Και όταν συνεδριάζουν τα όργανα θα τα σέβεστε. Και τα συνέδρια θα τα σέβεστε» είπε.

Και απέρριψε τις αιτιάσεις για τη μη συλλογική λειτουργία:

«Ακούω να λέγεται «μα, συνεδριάζουν τα όργανα;». Έχουν γίνει εκατοντάδες συνεδριάσεις σε όλη την Ελλάδα. Προσυνεδριακός διάλογος σε πρωτοφανή έκταση. Έχει ξαναγίνει συνέδριο με δέκα περιφερειακά συνέδρια; Να συνεδριάζει και η Γραμματεία πιο συχνά. Το δέχομαι. Αλλά σεβασμός στη συνεδρίαση, δεν σημαίνει πριν τη συνεδρίαση όλα τα media να έχουν τα κείμενα των ανακοινώσεών σας. Αυτός είναι μη σεβασμός στα όργανα».

Δούκας σε Ανδρουλάκη: «Δεν σε αμφισβήτησα, μην ποινικοποιείς το διάλογο, κάνεις συνέδριο με αλγόριθμο, παράγεις εσωστρέφεια»

Σκληρή κριτική στους χειρισμούς του Νίκου Ανδρουλάκη για τον τρόπο που οργανώνει το συνέδριο, αλλά και αντιμετωπίζει την εσωκομματική κατάσταση άσκησε από την πλευρά του, ο Χάρης Δούκας, ξεκαθαρίζοντας εξ αρχής ότι ο ίδιος δεν αμφισβήτησε ποτέ τον εκλεγμένο πρόεδρο μετά την εσωκομματική διαδικασία τον Οκτώβριο του 2024.

«Σέβομαι τα όργανα. Πρέπει κι εσύ να σέβεσαι εμάς. Όχι ποινικοποίηση του διαλόγου. Έχεις εσύ ευθύνη να το διασφαλίσεις» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Δούκας και εξέφρασε την αντίθεσή του με το πώς θέλει η ηγεσία να εκλεγούν οι σύνεδροι: «Είναι δυνατόν να μας λες, μετά από εσωκομματικές εκλογές, πως δεν υπάρχουν μητρώα; Και για αυτό κάνω αυτή την επιλογή; Και πως δεν ξέρουμε 1 1/2 χρόνο μετά, ποιοι είναι φίλοι και ποιοι μέλη; Είναι αλγόριθμος. Που αντίκειται στην προηγούμενη εγκύκλιο σου στο Συνέδριο το 2022» είπε απευθυνόμενος στον κ. Ανδρουλάκη ο δήμαρχος Αθήνας, τονίζοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα μελών. Και πρέπει να εκλέξουμε Συνέδρους με βάση τα μέλη. Δεν υπάρχει άλλο τέτοιο προηγούμενο».

Επέκρινε δε την εσωστρέφεια, επισημαίνοντας στον κ. Ανδρουλάκη ότι «με τις διατυπώσεις και τις αιχμές σου που έδωσες σήμερα στην δημοσιότητα πριν τελειώσει η συνεδρίαση, παράγεις εσωστρέφεια».

Και κατέληξε: «Να πούμε όμως ΟΧΙ και στην στασιμότητα, που βρίσκεται η παράταξή μας. Διάλογος και σύνθεση για την ΝΙΚΗ».

Δικαιωμένος για τα περί κολλημένης βελόνας ο Γερουλάνος

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Παύλος Γερουλάνος είπε πως αισθάνεται δικαιωμένος για τα όσα είχε αναφέρει τον περασμένο Σεπτέμβριο περί κολλημένης βελόνας και πως το ΠΑΣΟΚ έχει μικρό «παράθυρο» μέχρι τα Χριστούγεννα.

Μιλώντας πριν τη συνεδρίαση στο OPEN σημείωσε ότι «είπα ότι έχουμε ένα μικρό παράθυρο ευκαιρίας. Από τότε που βγήκε το πρόγραμμά μας μέχρι τα Χριστούγεννα. Γιατί; Γιατί μετά τα Χριστούγεννα θα αρχίσουν όλοι να συζητάνε για το «κόμμα Τσίπρα» και το «κόμμα Καρυστιανού». Έγινε έτσι; Ήταν σωστή η ερμηνεία μου ότι αυτό ήταν ένα μικρό παράθυρο; Ότι παιδιά πρέπει να κινηθούμε γρήγορα γιατί τώρα είναι μια μοναδική ευκαιρία. Δικαιώθηκα σε αυτό που είπα; Ναι. Αυτό ήταν παρότρυνση σε όλα τα στελέχη να πάμε πιο γρήγορα.

Το επόμενο βήμα είναι το Συνέδριο, έτσι ώστε μετά το Πάσχα να μην υπάρχουν διφορούμενες απαντήσεις».

Ο κ. Γερουλάνος επανέλαβε τη στήριξή του στο πρόσωπο του Νίκου Ανδρουλάκη. «Θα στηρίξουμε τον Ανδρουλάκη μέχρι το τέλος, έτσι ώστε στις εκλογές να είμαστε όσο πιο δυνατοί γίνεται. Αυτός είναι ο πρόεδρος. Το πρόβλημα μας είναι η ΝΔ».

Διαμαντοπούλου: «Στο ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει και δεν παίζουμε παιχνίδια εξουσίας»

Η Άννα Διαμαντοπούλου μετά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας ΚΟΕΣ χαρακτήρισε τη συνεδρίαση ως «την καλύτερη ever», επισημαίνοντας ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης επιτεύχθηκε πλήρης συμφωνία σε όλα τα θέματα που τέθηκαν.

«Σ’ αυτή τη συνεδρίαση, συμφωνήσαμε σε όλα! Ας προχωρήσουμε εξίσου δυναμικά! Έρχεται αλλαγή!», τόνισε η κα Διαμαντοπούλου, υπογραμμίζοντας ότι τα καυτά ζητήματα της επικαιρότητας συζητήθηκαν εις βάθος και η Πολιτική Γραμματεία κατάφερε να καταλήξει σε κοινές αποφάσεις.

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι οι όποιες διαφωνίες αποτελούν φυσικό στοιχείο της πολιτικής διαδικασίας: «Διαφωνίες υπάρχει πάντα, γιατί αυτό είναι πολιτική. Τα υπόλοιπα είναι θόρυβος και κουτσομπολιά», είπε, προσθέτοντας ότι στο ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει χώρος για παιχνίδια εξουσίας, αλλά για σοβαρή συζήτηση και δράση με στόχο τη μεταρρυθμιστική πολιτική αλλαγή.

Γιαννακοπούλου για τον αλγόριθμο του συνεδρίου: Αντικαταστατικό σύστημα, να το αποσύρει ο Ανδρουλακης

Τις ανησυχίες της για φαινόμενα που, όπως είπε, επισκιάζουν την πορεία του κόμματος για το Συνέδριο εξέφρασε στην τοποθέτησή της στη γραμματεία της οργανωτικής επιτροπής η Νάντια Γιαννακοπούλου.

Όπως τόνισε, δύο είναι τα προβλήματα που δημιουργούν απογοήτευση και τροφοδοτούν εσωστρέφεια.



«Το ένα είναι η υπόθεση Παναγόπουλου και οι εξελίξεις στην ΠΑΣΚΕ που δημιουργούν κλίμα εμφυλίου πολέμου ανάμεσα σε στελέχη μας σε ένα από τους πιο νευραλγικούς χώρους όπως αυτόν του συνδικαλιστικού κινήματος. Δεν γίνεται καθόλου κατανοητή η θέση ότι πρόκειται για γαλάζιο σκάνδαλο, όταν πρωταγωνιστής στην διερεύνηση για υπεξαίρεση είναι ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ για δεκαετίες στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Καλώς ανεστάλη η κομματική του ιδιότητα και εγώ πήρα θέση δημόσια ότι θα έπρεπε να παραιτηθεί κιόλας από την θέση του Προέδρου της ΓΣΕΕ όσο διαρκεί η διερεύνηση όλων όσων ελέγχονται. Από αυτά όμως μέχρι τον εμφύλιο υπάρχει μεγάλη απόσταση , πολύ περισσότερο όταν – όπως μαθαίνω- αυτός άτυπα έχει ξεκινήσει καιρό πριν τις καταγγελίες».



«Να αποσυρθεί ο αλγόριθμος του συνεδρίου»

Αναφερόμενη στον τρόπο εκλογής των συνέδρων, που ξεσήκωσε αντιδράσεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, η Νάντια Γιαννακοπούλου ζήτησε από τον Νίκο Ανδρουλάκη την απόσυρσή του. «Το δεύτερο είναι ο τρόπος εκλογής των αντιπροσώπων. Προφανώς δεν ξυπνάει και κοιμάται ο ελληνικός λαός με την αγωνία αυτή. Και εγώ ποτέ δεν εντάχθηκα σε ομάδες, ούτε και δημιούργησα. Ποτέ δεν με απασχολούσε η μάχη των συσχετισμών. Δεν με απασχολεί να εκλέξω πέντε ή δέκα μέλη στην ΚΠΕ για να το πω απλά και για αυτό μιλάω με βάση το τι εισπράττω ως αγωνία από τα μέλη μας και το μεταφέρω. Ωστόσο το νέο σύστημα είναι απλά αντικαταστατικό, αφού χτυπάει την αυτονόητη ισοτιμία των μελών. Κατανοώ τι επιδιώκεται, κατανοώ ότι προσπάθησες να μας εξηγήσεις πρόεδρε αλλά να είναι γνωστό ότι ο κόσμος του κόμματος που άντεξε στα δύσκολα, δεν αντέχει αυτή την εικόνα να συμβαίνουν διάφορα και εμείς να ασχολούμαστε με κάτι που ήταν πάντα λυμένο.

Πρόεδρε κάνε μια υπέρβαση.

Τράβηξε πίσω αυτό το εκλογικό σύστημα. Έχει δημιουργήσει πολύ περισσότερα προβλήματα στη βάση του κόμματος.

Θα είναι μια πράξη σύνθεσης από τη μεριά σου» τόνισε η κ. Γιαννακοπούλου.

«Στόχος να φτάσουμε σε ένα μαζικό, δημοκρατικό, πολιτικό συνέδριο»

Η κ. Γιαννακοπούλου αναφέρθηκε και στο συνέδριο του κόμματος, σε ένα συνέδριο – σταθμό , όπως το χαρακτήρισε.

«Φοβάμαι ότι με όσα γίνονται αυτό έχει υπονομευτεί. Ένα κόμμα σαν το ΠΑΣΟΚ γίνεται μεγάλο όταν συνθέτει απόψεις, όταν κοιτάζει θαρρετά τον εαυτό του στον καθρέπτη και τολμά να αλλάζει, να τροποποιεί την τακτική του».



«Σε αυτό το σημείο επιτρέψτε μου να σημειώσω ότι καλό είναι να συζητάμε τακτικά τα τρέχοντα θέματα ιδιαίτερα τα πιο σοβαρά. Για παράδειγμα χρειάζεται μια συζήτηση για την Αναθεώρηση του Συντάγματος, τόσο για την δέσμη προτάσεών μας , όσο και για την τακτική μας. Παρακαλώ να μην ενημερωνόμαστε από τον ρυθμό της επικαιρότητας για την τακτική μας σε τόσο σοβαρά θέματα.



Επίσης ας ξεκαθαριστεί από τώρα ότι τις θέσεις μας για το Σύνταγμα θα τις διαμορφώσουμε εμείς μέσα στις δικές μας διαδικασίες. Δεν θα διαμορφωθούν σε κάποιο στρογγυλό τραπέζι που θα συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά και δεν ξέρω ποιος άλλος. Φαντάζομαι σε καμία περίπτωση η Πλεύση Ελευθερίας».



«Θέλω ένα Συνέδριο που θα δώσει νέα ορμή και δεν θα βγούμε από αυτό πληγωμένοι. Γιατί τότε τα πράγματα θα γίνουν πολύ δύσκολα» ανέφερε η κ. Γιαννακοπούλου.

«Κόμμα εξουσίας και όχι διαμαρτυρίας – Έχουμε εγκαταλείψει τον χώρο του κέντρου»

Η Νάντια Γιαννακοπούλου ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πορευτεί ως κόμμα εξουσίας, όχι διαμαρτυρίας, ότι το πρόγραμμά του αδικείται από τους ίδιους και ότι οι πολίτες θέλουν να αισθανθούν δυναμική αλλαγής, να αντιληφθούν ότι υπάρχει άλλος δρόμος.

Στο πλαίσιο αυτό, η κ. Γιαννακοπούλου ανέφερε την ανάγκη για το ΠΑΣΟΚ να πορευτεί Κόμμα του Κέντρου και της Κεντροαριστεράς, όπως πάντα ήταν το ΠΑΣΟΚ. «Νομίζω ότι έχουμε εγκαταλείψει τον χώρο του Κέντρου , ενώ στις ευρωεκλογές αξιοποιώντας τις απώλειες της Ν.Δ ήμασταν βάσει των exit polls πρώτοι. Aυτό το έχουμε χάσει».



«Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα κύμα ανορθολογισμού, λαϊκισμού, αντισυστημισμού απέναντι στο οποίο δεν πρέπει να μένουμε αδιάφοροι. Το ΠΑΣΟΚ ήταν και πρέπει να είναι η δύναμη που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή απέναντι σε φαινόμενα αυτά» ανέφερε στην τοποθέτησή της η κ. Γιαννακοπούλου.

Τι είπε για τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ

«Για την διαδικασία της αμφίπλευρης διεύρυνσης όπως την έχουμε καθορίσει , το βάρος θα πρέπει να πέσει στις ζωντανές δυνάμεις της παραγωγής, της αυτοδιοίκησης , των κινημάτων και όχι σε μια ονοματολογία που τροφοδοτεί και ανησυχίες. Καλή σαν πρώτο βήμα η προσπάθεια του Κώστα Σκανδαλίδη. Ας ξεκαθαρίσουμε όμως ότι το 90% από αυτούς δεν είχαν φύγει από το ΠΑΣΟΚ και επέστρεψαν. Ήταν σύντροφοι που ας πούμε επανεργοποιούνται. Όσον αφορά δε το μέλλον , εγώ δεν είμαι του face control, είμαι όμως κατά να βρεθούμε προ ονομάτων στελεχών που δεν εγκατέλειψαν απλά το ΠΑΣΟΚ , αλλά αρίστευσαν στο χτύπημα του κόμματος, στον διασυρμό και την απαξίωσή του. Επομένως οι κινήσεις μας πρέπει να είναι προσεκτικές.

Και κάτι ακόμη, για εμένα το πιο σημαντικό:

Δεν μπορεί να μιλάμε για διεύρυνση αν πρώτα δεν βρούμε την χαμένη εσωτερική μας ενότητα.

Να είμαστε ειλικρινείς. Την χαμένη ψυχική μας ενότητα. Που αυτή τη στιγμή έχει διαρραγεί.

Είναι ευθύνη όλων μας. Μα πιο πολύ είναι ευθύνη δική σου, ευθύνη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ» κατέληξε η βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

