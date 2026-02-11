Γιαννακοπούλου: Ο Παναγόπουλος θα έπρεπε να διευκολύνει τον χώρο

Για τις έρευνες για διασπάθιση κονδυλίων σε βάρος του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου, τοποθετήθηκε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου.

«Ο κ. Παναγόπουλος πάντα με το τεκμήριο της αθωότητας, που υπάρχει, είναι αυτή τη στιγμή κάτω από έναν έλεγχο και το ΠΑΣΟΚ είναι κάθετο σε όλες αυτές τις περιπτώσεις για λόγους αρχής έχει αναστείλει την κομματική του ιδιότητα. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι ούτε συζητήσιμο, ούτε διαπραγματεύσιμο», είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ.

Ερωτηθείσα αν πρέπει να παραιτηθεί από την ηγεσία της ΓΣΕΕ, είπε «. Δεν κρύβω τα λόγια μου. Πάντα με το τεκμήριο της αθωότητας όποιος βρεθεί σε τέτοια θέση πιστεύω πως θα έπρεπε να διευκολύνει τον χώρο του και την παράταξή του. Πρώτα πρέπει να βάζει πάντα τον χώρο σου».

Ερωτηθείσα σχετικά με το εάν θα πρέπει να είναι ξανά υποψήφιος για την προεδρία της ΓΣΕΕ, η κ. Γιαννακοπούλου ξεκαθάρισε πως «σε κρίσιμες θέσεις οι οποίες διαχειρίζονται αυτή την εξουσία, αυτά τα χρήματα, όλο αυτό το πακέτο, είτε έχει να κάνει με τη θέση του επικεφαλής στην ΓΣΕΕ, είτε έχει να κάνει και με υπουργούς, θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχουν θητείες. Θέλω να είναι αυτό απολύτως σαφές».

