Γιάννης Παναγόπουλος: Συνέντευξη την Πέμπτη, απαντά σε Οικονομικό Εισαγγελέα και… ΠΑΣΟΚ – Χάος στη ΓΣΕΕ

Στην αντεπίθεση περνά ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, ο οποίος την Πέμπτη το μεσημέρι θα δώσει συνέντευξη Τύπου, στην οποία, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες από την συνομοσπονδία, θα μιλήσει για όλους και για όλα.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση υπεξαίρεσης ελληνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων για προγράμματα επιμόρφωσης, είχε δηλώσει ότι «θα μιλήσω δημοσίως τις προσεχείς ημέρες. Εγκαταλείποντας το σεβασμό που έδειξα στις θεσμικές διαδικασίες εφόσον και αυτές ούτε με σεβάστηκαν ούτε με προστάτευσαν». Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Γ. Παναγόπουλος μέσω της συνέντευξης θα απαντήσει στον Οικονομικό Εισαγγελέα, αλλά και στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο μοιάζει να βρίσκεται σε δύσκολη θέση.

Το κόμμα της μείζονος αντιπολίτευσης ανέστειλε την κομματική ιδιότητα του προέδρου της ΓΣΕΕ αμέσως μόλις έγιναν γνωστά τα ευρήματα της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ωστόσο, η κατάσταση έγινε… περίπλοκη, όταν μέλη της ΠΑΣΚΕ που φέρονται να βρίσκονται κοντά στον Γ. Παναγόπουλο έστειλαν επιστολή στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, απειλώντας ακόμα και με διάσπαση της συνδικαλιστικής οργάνωσης του κόμματος και αναφέροντας ότι δεν θα ανεχτούν τη στοχοποίηση της παράταξης από «διορισμένους» παράγοντες.

Της επιστολής είχε προηγηθεί ανακοίνωση του συνδικαλιστικού του ΠΑΣΟΚ, η οποία «άδειαζε» τον Γ. Παναγόπουλο, καθώς ανέφερε ότι «οι πρακτικές, οι μέθοδοι και τα “ολισθηρά μονοπάτια”, που ενδεχομένως βάδισαν οι λίγοι, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται, δεν μπορούν να αμαυρώσουν και να εκμηδενίσουν τους αγώνες και τις κατακτήσεις του συνδικαλιστικού κινήματος και των εργαζομένων», προσθέτοντας ότι «η επανίδρυση της Παράταξής μας είναι αναγκαία συνθήκη. Το ΠΑΣΟΚ σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας. Είναι όμως αυτονόητο ότι συνδικαλιστικά στελέχη που έχουν αμαυρώσει την Παράταξή μας δεν έχουν θέση σε αυτή τη διαδικασία».

Όλοι εναντίον όλων στη ΓΣΕΕ

Την ίδια στιγμή, η λέξη που μπορεί να περιγράψει την κατάσταση που επικρατεί στη ΓΣΕΕ είναι «χάος»: στην ουσία τα στελέχη της ΠΑΣΚΕ προειδοποιούν ότι είναι έτοιμα να αποχωρήσουν από το ψηφοδέλτιο της παράταξης για το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, ενώ στελέχη της ΔΑΚΕ εξαπολύουν επίθεση κατά υπουργών της κυβέρνησης, λέγοντας μάλιστα, ότι «η ΝΔ και οι υπουργοί της είχαν άριστη και διαρκή συνεργασία με τον πρόεδρο Παναγόπουλο και από κοινού καθόρισαν την πολιτική του Υπουργείου Εργασίας και τη στάση της ΓΣΕΕ».

Τα ίδια στελέχη αναφέρουν ότι «η τότε ηγετική ομάδα της ΔΑΚΕ είχε ενημερώσει όλους για τα κακώς κείμενα στη ΓΣΕΕ και στο ΙΝΕ. Όταν πλέον κανείς δεν άκουγε, η ΔΑΚΕ βρέθηκε στοχοποιημένη ακόμη και από την κυβερνητική πλευρά», προσθέτοντας ότι «συκοφαντηθήκαμε. Λοιδορηθήκαμε. Σήμερα όμως υπάρχει απόλυτη δικαίωση. Καμία δικαίωση, όμως, δεν υπάρχει για την κυβέρνηση και τους υπουργούς της ΝΔ που αγκάλιασαν τον πρόεδρο Παναγόπουλο επειδή εξυπηρετούσε καταστάσεις… και πολέμησαν τη ΔΑΚΕ επειδή έλεγε αλήθειες».

