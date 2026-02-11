«Βουτιά» στην εσωστρέφεια ξανά το ΠΑΣΟΚ – Αλλαγή πλεύσης μετά την επιστολή ΠΑΣΚΕ για Παναγόπουλο

Και τώρα ξανά ροκ σκηνικό για το ΠΑΣΟΚ που πήγε να πάρει λίγες ανάσες από την εσωστρέφεια μέσω της διεύρυνσης.

Τα δύσκολα ήρθαν ξανά μπροστά, καθώς η υπόθεση Παναγόπουλου έφερε νέα σύννεφα πάνω από την Χαριλάου Τρικούπη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης εμφανιζόταν έτοιμος πέρα από την αναστολή της κομματικής ιδιότητας του Γιάννη Παναγόπουλου να δώσει το πράσινο φως για την δημιουργία άλλης παράταξης, προκειμένου να μην συσχετίζεται καθόλου το κόμμα με τον αιώνιο Πρόεδρο της ΓΣΕΕ.

Μετά την επιστολή της ΠΑΣΚΕ μέσω της οποίας όμως τα στελέχη της απειλούν ευθέως τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι θα αποχωρήσουν από το κόμμα, τα δεδομένα άλλαξαν. Μπήκε «φρένο» στην κινητικότητα και ακολούθησε η αμηχανία στην Χαριλάου Τρικούπη. Κανείς δεν είναι έτοιμος σε αυτή την φάση να πάρει το βάρος και την ευθύνη για την αποχώρηση τόσων συνδικαλιστών σε όλη την Ελλάδα. Κάπως έτσι η «γραμμή» μένει θολή με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να αρκούνται στην αναστολή της κομματικής ιδιότητας του Παναγόπουλου και να μην ξεκαθαρίζουν αν επιθυμούν να παραιτηθεί και από Πρόεδρος της ΓΣΕΕ. Σε αυτή την φάση στελέχη του κόμματος εκτιμούν ότι το πιο πιθανό σενάριο θα είναι να μην υπάρξουν άλλες αποφάσεις, προκειμένου να υπάρξει αποκλιμάκωση και να μην πάει το κόμμα σε συνέδριο με ένα ακόμα ρήγμα στο εσωτερικό του.

Άλλωστε στην τελική ευθεία για το συνέδριο δεν είναι και λίγα τα θέματα που προκαλούν πονοκεφάλους. Ένα από αυτά θα συζητηθεί σήμερα στην ΚΟΕΣ για τα οργανωτικά και αφορά την εκλογή των συνέδρων. Η πλευρά Ανδρουλάκη είναι βέβαιο ότι θα επιμείνει στην εκλογή τους με βάση τα ποσοστά που έλαβε το ΠΑΣΟΚ ανά εκλογική περιφέρεια στις ευρωεκλογές. Αυτός ο τρόπος εκλογής των συνέδρων που ευνοεί περιοχές όπως η Κρήτη, ενισχύει τον Νίκο Ανδρουλάκη απόλυτα και παράλληλα αποδυναμώνει τους εσωκομματικούς του αντιπάλους. Ο Χάρης Δούκας, ο Παύλος Γερουλάνος και η Άννα Διαμαντοπούλου αντλούν τις κύριες δυνάμεις τους από τα αστικά κέντρα, τα οποία με τον «αλγόριθμο» αυτό θα υποεκπροσωπηθούν στο συνέδριο, σε αντίθεση με την περιφέρεια. Με αυτές τις συνθήκες θα εξελιχθεί ακόμα μια συνεδρίαση που δύσκολα δεν θα συνοδευτεί από συγκρούσεις.

Καθώς επίκειται και η συνεδρίαση της Γραμματείας της ΚΟΕΣ που ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συναντήσει ξανά τους εσωκομματικούς του αντιπάλους, στον απόηχο της διεύρυνσης για την οποία υπάρχουν διαφωνίες γίνεται προσπάθεια να μην ανοίξουν άλλα μέτωπα. Ωστόσο αυτό είναι πολύ δύσκολο καθώς το Σαββατοκύριακο το ΠΑΣΟΚ θα μπει ξανά σε δοκιμασίες. Θα συνεδριάσει η ολομέλεια της ΚΟΕΣ σε κεντρικό ξενοδοχείο και εκεί αναμένεται να εκφραστούν όσοι διαφωνούν με την επιστροφή των πασοκογενών από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ενώ παράλληλα την Κυριακή θα γίνονται και οι εκλογές στο Εργατικό Κέντρο για την εκλογή αντιπροσώπων στο συνέδριο της ΓΣΕΕ. Εκεί θα συγκρουστεί μετωπικά η ΠΑΣΚΕ του Γιάννη Παναγόπουλου με το «Ενωτικό Ψηφοδέλτιο» του Γιώργου Μότσιου. Ουσιαστικά δύο ΠΑΣΟΚ θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους πάνω από τις συνδικαλιστικές κάλπες, με έμπειρα στελέχη του κόμματος να εκτιμούν ότι πολύ δύσκολα θα αποφευχθούν δυσάρεστες εξελίξεις με αποχωρήσεις συνδικαλιστών από το κόμμα.

