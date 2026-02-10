Στην Άγκυρα την Τετάρτη ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος – Τον προσκάλεσε ο Ερντογάν στο δείπνο με τον Μητσοτάκη

Στην Άγκυρα θα βρεθεί την Τετάρτη ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προκειμένου να παρακαθήσει στο δείπνο που θα παρατεθεί στο Προεδρικό Μέγαρο προς τιμήν του πρωθυπουργού της Ελλάδος Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά τη σύντομη αυτή επίσκεψή του στην Άγκυρα ο Παναγιώτατος θα συνοδεύεται από τον επίσης προσκεκλημένο Σεβ. Μητροπολίτη Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ, μαζί με τον οποίο και θα επιστρέψουν αργά το βράδυ στην Ιερή Καθέδρα της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας.

Το δείπνο προς τιμήν της ελληνικής αντιπροσωπείας θα παρατεθεί στο Προεδρικό Μέγαρο της Τουρκίας μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν και το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας.

