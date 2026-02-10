search
ΤΡΙΤΗ 10.02.2026 21:15
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.02.2026 20:33

Στην Άγκυρα την Τετάρτη ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος – Τον προσκάλεσε ο Ερντογάν στο δείπνο με τον Μητσοτάκη

10.02.2026 20:33
vartholomaios 77- new

Στην Άγκυρα θα βρεθεί την Τετάρτη ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προκειμένου να παρακαθήσει στο δείπνο που θα παρατεθεί στο Προεδρικό Μέγαρο προς τιμήν του πρωθυπουργού της Ελλάδος Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά τη σύντομη αυτή επίσκεψή του στην Άγκυρα ο Παναγιώτατος θα συνοδεύεται από τον επίσης προσκεκλημένο Σεβ. Μητροπολίτη Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ, μαζί με τον οποίο και θα επιστρέψουν αργά το βράδυ στην Ιερή Καθέδρα της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. 

Το δείπνο προς τιμήν της ελληνικής αντιπροσωπείας θα παρατεθεί στο Προεδρικό Μέγαρο της Τουρκίας μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν και το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας.

Διαβάστε επίσης:

Τούρκος γλίτωσε από βέβαιο πνιγμό την ώρα που έτρωγε, κάνοντας τη λαβή Χάιμλιχ στον… εαυτό του (Video)

Σουηδέζα αναγνώρισε τον βιαστή της στα αρχεία Επστάιν – Κατέθεσε μήνυση στο Παρίσι

Οι «Τρεις Πέτρινες Φάλαινες» της Ταϊλάνδης: Το γεωλογικό αξιοθέατο που «αιχμαλωτίζει» τον χρόνο και τη φαντασία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
keir starmer 54- new
ΚΟΣΜΟΣ

Νέο κύμα οργής κατά Στάρμερ μετά την αποπομπή από τους Εργατικούς στελέχους που συνδέεται με παιδεραστή

George-Sakellion
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Όταν ο Σακελλίων της διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ αποθέωνε τον… Γλύξμπουργκ

brad pitt tainia 987- new
LIFESTYLE

Έξαλλοι οι φαν του Μπραντ Πιτ με την ξανθιά… περούκα του ηθοποιού στη νέα του ταινία – «Πώς φτάσαμε ως εδώ;»

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Οκτώ συλλήψεις για την αιματηρή συμπλοκή τον Δεκέμβριο του 2025 στα Κάτω Πατήσια

kerameos 9987- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως για σκάνδαλο Παναγόπουλου: Άπλετο φως στη συγκεκριμένη υπόθεση που αφορά το φυσικό πρόσωπο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis-smaragdis-new
LIFESTYLE

Σμαραγδής: «Συναντηθήκαμε με τη Μαρία Καρυστιανού, της είπα ότι είμαι μοναχικός λύκος»

saligari
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλιγκάρι από την Αφρική εξαπλώνεται στη Ρόδο και απειλεί τα τοπικά είδη 

ouzounidou
LIFESTYLE

Λένα Ουζουνίδου: «Ας είμαι νταρντάνα - Να πω ότι είμαι ελαφίνα;»

prk11
ΕΛΛΑΔΑ

Κράτηση θέσης: Αυτό είναι το πρόστιμο για την «καταραμένη» συνήθεια των Ελλήνων

karagianni-new3
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρομά δικηγόρος, Αλεξάνδρα Καραγιάννη, στο pontiki: «Όταν αποφάσισα να σπουδάσω νομικά σκεφτόμουν, το πώς θέλω να υπάρχω» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 10.02.2026 21:11
keir starmer 54- new
ΚΟΣΜΟΣ

Νέο κύμα οργής κατά Στάρμερ μετά την αποπομπή από τους Εργατικούς στελέχους που συνδέεται με παιδεραστή

George-Sakellion
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Όταν ο Σακελλίων της διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ αποθέωνε τον… Γλύξμπουργκ

brad pitt tainia 987- new
LIFESTYLE

Έξαλλοι οι φαν του Μπραντ Πιτ με την ξανθιά… περούκα του ηθοποιού στη νέα του ταινία – «Πώς φτάσαμε ως εδώ;»

1 / 3