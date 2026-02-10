Οι «Τρεις Πέτρινες Φάλαινες» της Ταϊλάνδης: Το γεωλογικό αξιοθέατο που «αιχμαλωτίζει» τον χρόνο και τη φαντασία

Στη βορειοανατολική Ταϊλάνδη, στην επαρχία Bueng Kan, βρίσκεται ένα από τα πλέον εκπληκτικά φυσικά τοπία της Ασίας: Τρεις πελώριοι επιμήκεις και στρογγυλεμένοι βράχοι, που μοιάζουν με οικογένεια φαλαινών, να «κολυμπούν» μέσα σε ένα απέραντο «ωκεανό» δέντρων.

Αυτός ο σχηματισμός, γνωστός ως Hin Sam Wan ή Three Whale Rock, έχει καταστεί σύμβολο της γεωλογικής ιστορίας και της φυσικής ομορφιάς της περιοχής.

Το Three Whale Rock βρίσκεται μέσα στο Phu Sing Forest Park, μια προστατευόμενη δασική περιοχή κοντά στα σύνορα με το Λάος. Ο σχηματισμός έχει τρεις «κεφάλες»: Τον «μπαμπά», τη «μαμά» και το «μωρό» – όμως μόνο οι δύο πρώτοι είναι προσβάσιμοι με μονοπάτια πεζοπορίας. Ο μικρότερος βράχος είναι μη επισκέψιμος.

Από την κορυφή των δύο μεγαλύτερων πέτρινων φαλαινών, η θέα εκτείνεται μέχρι τον ποταμό Μεκόνγκ και τα βουνά της επαρχίας Pakkading στο Λάος, ενώ οι απέραντες εκτάσεις τροπικού δάσους γύρω τους δημιουργούν την εντύπωση ότι οι «φάλαινες» πραγματικά κολυμπούν σε ένα πράσινο πέλαγος.

Πώς σχηματίστηκαν

Ο σχηματισμός του Hin Sam Wan ξεκίνησε πριν από περίπου 75 εκατομμύρια χρόνια, όταν άμμος και λάσπη που μετέφεραν ποτάμια απλώνονταν σε εκτεταμένες πεδινές εκτάσεις της περιοχής Khorat.

Με το πέρασμα του χρόνου, αυτά τα υλικά συμπιέστηκαν και «κόλλησαν» μεταξύ τους, μετατρεπόμενα σε σκληρό ψαμμίτη. Αργότερα, οι κινήσεις του φλοιού της Γης ανύψωσαν τα πετρώματα προς την επιφάνεια και η συνεχής δράση της βροχής, του ανέμου και του κλίματος τα λάξευσε αργά, χαρίζοντάς τους τις λείες, επιμήκεις μορφές που θυμίζουν φάλαινες.

Παρότι συχνά λέγεται ότι ο σχηματισμός έχει ηλικία περίπου 75 εκατομμύρια χρόνια, αυτό μάλλον αναφέρεται στη στιγμή που οι βράχοι βγήκαν στην επιφάνεια και άρχισαν να διαβρώνονται. Η «γέννησή» τους, ωστόσο, ξεκινά ακόμη παλαιότερα, μέσα στην Κρητιδική περίοδο (περίπου 145-66 εκατομμύρια χρόνια πριν).

Μια περιοχή με ξεχωριστό φυσικό χαρακτήρα

Ολόκληρη η περιοχή αποτελεί μέρος του οροπεδίου Khorat, μιας ζώνης με πλούσια γεωλογική ιστορία, όπου έχουν εντοπιστεί απολιθώματα από την Κρητιδική και Καινοζωική περίοδο.

Εκτός από τις εντυπωσιακές «φάλαινες», στην περιοχή συναντά κανείς και άλλους ιδιαίτερους βραχώδεις σχηματισμούς, με απότομες προεξοχές που θυμίζουν μορφές ζώων, όπως λιοντάρια ή ελέφαντες.

Το Three Whale Rock αποτελεί μια από τις πιο ξεχωριστές γεωλογικές και φυσικές ατραξιόν της Ταϊλάνδης, και είναι ιδιαίτερα δημοφιλές σε ορειβάτες, φωτογράφους και ταξιδιώτες.

Η επίσκεψη μπορεί να περιλαμβάνει πεζοπορία ή τη χρήση οχήματος μέσα στο πάρκο, ενώ ιδανική περίοδος για επίσκεψη θεωρείται πως είναι το διάστημα από Νοέμβριο μέχρι Φεβρουάριο, όταν ο αέρας είναι καθαρός και οι θερμοκρασίες πιο ήπιες.

