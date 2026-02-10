Σομαλία: Συντριβή αεροσκάφους με 55 επιβάτες λίγο μετά την απογείωσή του – Βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης

Στιγμές τρόμου έζησαν επιβάτες πτήσης της εταιρείας StarSky, όταν το αεροπλάνο τους συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Άντεν Άντε στο Μογκαντίσου της Σομαλίας.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το αεροσκάφος συνετρίβη στην ακτογραμμή του Ινδικού Ωκεανού και, παρά τον αρχικό πανικό, και οι 55 επιβαίνοντες, επιβάτες και πλήρωμα, βγήκαν σώοι.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media, καταγράφεται το αεροσκάφος στο σημείο της συντριβής του, στην ακτή, με το φτερό του να είναι σπασμένο, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσης και η απομάκρυνση των επιβατών.

Σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροσκάφος φέρεται να παρουσίασε τεχνικά προβλήματα σε λιγότερο από 15 λεπτά μετά την έναρξη της πτήσης. Κατά τις πρώτες εκτιμήσεις, ο πιλότος φαίνεται πως επιχείρησε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο, ωστόσο εξετράπη του διαδρόμου προσγείωσης.

Μάρτυρες κοντά στην παραλία ανέφεραν ότι είδαν το αεροπλάνο να πετά ασυνήθιστα χαμηλά πριν συντριβεί στην ακτή. Οι ομάδες διάσωσης έφτασαν στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά. «Η προτεραιότητα ήταν να διασφαλιστεί ότι δεν υπήρχε πυρκαγιά μετά την πρόσκρουση» δήλωσε αξιωματούχος του αεροδρομίου. «Ευτυχώς, όλοι οι επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια», πρόσθεσε.

A StarSky Fokker 50 crashes shortly after departure from Mogadishu Aden Adde International Airport, Somalia.



According to local reports all passengers have safely evacuated. pic.twitter.com/pYULsbv2Rm — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) February 10, 2026

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Σομαλίας (SCAA) ξεκίνησε επίσημη έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος. Παράλληλα, το αεροδρόμιο Άντεν Άντε έκλεισε προσωρινά για να επιτραπεί η πρόσβαση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στην ακτή, αλλά έκτοτε έχει επανέλθει στην κανονική του λειτουργία.

Ο υφυπουργός Αεροπορίας, Abdikarim Abdow Haydar, από την πλευρά του δήλωσε μετά το συμβάν ότι οι Αρχές είναι προσηλωμένες στον εκσυγχρονισμό των υποδομών του αεροδρομίου και προέτρεψε τις εγχώριες αεροπορικές εταιρείες «να αντικαταστήσουν τα παλαιά αεροσκάφη με νεότερα μοντέλα για τη μείωση των κινδύνων».

