search
ΤΡΙΤΗ 10.02.2026 20:35
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.02.2026 18:30

Σομαλία: Συντριβή αεροσκάφους με 55 επιβάτες λίγο μετά την απογείωσή του – Βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης

10.02.2026 18:30
somalia-plane-crash

Στιγμές τρόμου έζησαν επιβάτες πτήσης της εταιρείας StarSky, όταν το αεροπλάνο τους συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Άντεν Άντε στο Μογκαντίσου της Σομαλίας.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το αεροσκάφος συνετρίβη στην ακτογραμμή του Ινδικού Ωκεανού και, παρά τον αρχικό πανικό, και οι 55 επιβαίνοντες, επιβάτες και πλήρωμα, βγήκαν σώοι.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media, καταγράφεται το αεροσκάφος στο σημείο της συντριβής του, στην ακτή, με το φτερό του να είναι σπασμένο, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσης και η απομάκρυνση των επιβατών.

Σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροσκάφος φέρεται να παρουσίασε τεχνικά προβλήματα σε λιγότερο από 15 λεπτά μετά την έναρξη της πτήσης. Κατά τις πρώτες εκτιμήσεις, ο πιλότος φαίνεται πως επιχείρησε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο, ωστόσο εξετράπη του διαδρόμου προσγείωσης.

Μάρτυρες κοντά στην παραλία ανέφεραν ότι είδαν το αεροπλάνο να πετά ασυνήθιστα χαμηλά πριν συντριβεί στην ακτή. Οι ομάδες διάσωσης έφτασαν στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά. «Η προτεραιότητα ήταν να διασφαλιστεί ότι δεν υπήρχε πυρκαγιά μετά την πρόσκρουση» δήλωσε αξιωματούχος του αεροδρομίου. «Ευτυχώς, όλοι οι επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια», πρόσθεσε.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Σομαλίας (SCAA) ξεκίνησε επίσημη έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος. Παράλληλα, το αεροδρόμιο Άντεν Άντε έκλεισε προσωρινά για να επιτραπεί η πρόσβαση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στην ακτή, αλλά έκτοτε έχει επανέλθει στην κανονική του λειτουργία.

Ο υφυπουργός Αεροπορίας, Abdikarim Abdow Haydar, από την πλευρά του δήλωσε μετά το συμβάν ότι οι Αρχές είναι προσηλωμένες στον εκσυγχρονισμό των υποδομών του αεροδρομίου και προέτρεψε τις εγχώριες αεροπορικές εταιρείες «να αντικαταστήσουν τα παλαιά αεροσκάφη με νεότερα μοντέλα για τη μείωση των κινδύνων».

Διαβάστε επίσης:

Γνώριζε τελικά ο Ντόναλντ Τραμπ; Η «σατανική» Μάξγουελ και το τηλεφώνημα στην αστυνομία το 2006 για τον Επστάιν

Ο Νετανιάχου γνώριζε για το σχέδιο επίθεσης της Χαμάς από το 2018: Είχε λάβει εκθέσεις των μυστικών υπηρεσιών, λένε τα ισραηλινά ΜΜΕ

«Nein» από Μερτς στην πρόταση Μακρόν για ευρωομόλογα – Διαφωνούν σε όλα οι δυο ηγέτες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vartholomaios 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Άγκυρα την Τετάρτη ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος – Τον προσκάλεσε ο Ερντογάν στο δείπνο με τον Μητσοτάκη

panagopoulos-gsee
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τριγμοί στο ΠΑΣΟΚ: Η ΠΑΣΚΕ στηρίζει Παναγόπουλο και απειλεί με αποχώρηση από το κόμμα – Σε θέσεις μάχης ενόψει ΕΚΑ

Sturla-Holm-Lægreid
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιονίκης παραδέχτηκε δημόσια ότι απάτησε τη σύντροφο του: «Έκανα το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου» (Video)

vance armenia
ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματική γκάφα: Ο λογαριασμός του Βανς στο Χ διαγράφει ανάρτηση που αναγνωρίζει τη γενοκτονία των Αρμενίων

pylos
ΕΛΛΑΔΑ

Πύλος: Τι ανέφερε ο 25χρονος που ξυλοκόπησε με γκλοπ κουρέα επειδή δεν του άρεσε το κούρεμα – «Νευρίασα και τον χτύπησα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis-smaragdis-new
LIFESTYLE

Σμαραγδής: «Συναντηθήκαμε με τη Μαρία Καρυστιανού, της είπα ότι είμαι μοναχικός λύκος»

saligari
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλιγκάρι από την Αφρική εξαπλώνεται στη Ρόδο και απειλεί τα τοπικά είδη 

ouzounidou
LIFESTYLE

Λένα Ουζουνίδου: «Ας είμαι νταρντάνα - Να πω ότι είμαι ελαφίνα;»

prk11
ΕΛΛΑΔΑ

Κράτηση θέσης: Αυτό είναι το πρόστιμο για την «καταραμένη» συνήθεια των Ελλήνων

karagianni-new3
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρομά δικηγόρος, Αλεξάνδρα Καραγιάννη, στο pontiki: «Όταν αποφάσισα να σπουδάσω νομικά σκεφτόμουν, το πώς θέλω να υπάρχω» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 10.02.2026 20:35
vartholomaios 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Άγκυρα την Τετάρτη ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος – Τον προσκάλεσε ο Ερντογάν στο δείπνο με τον Μητσοτάκη

panagopoulos-gsee
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τριγμοί στο ΠΑΣΟΚ: Η ΠΑΣΚΕ στηρίζει Παναγόπουλο και απειλεί με αποχώρηση από το κόμμα – Σε θέσεις μάχης ενόψει ΕΚΑ

Sturla-Holm-Lægreid
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιονίκης παραδέχτηκε δημόσια ότι απάτησε τη σύντροφο του: «Έκανα το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου» (Video)

1 / 3