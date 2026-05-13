Μία από τις πιο viral στιγμές του 2025 ήταν εκείνο το χαστούκι της Μπριζίτ Μακρόν στον Εμανουέλ Μακρόν μέσα σε αεροπλάνο, στιγμές πριν κατέβει από αυτό κατά την άφιξή του στο Βιετνάμ.

Ο πολιτικός συντάκτης του περιοδικού Paris Match, Φλοριάν Ταρντίφ αποκάλυψε… ροζ παρασκήνιο πίσω από αυτό το χαστούκι, κάνοντας αναφορά στο βίβλιο του με τίτλο «Ένα (σχεδόν) τέλειο ζευγάρι».

Επικαλούμενος πάνω από 70 πηγές και συμπεριλαμβάνοντας το περιβάλλον της Μπριζίτ Μακρόν, είπε πως η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας πριν το χαστούκι είδε ένα… ύποπτο SMS από μία Ιρανή διάσημη ηθοποιό.

«Η Μπριζίτ Μακρόν είδε ένα μήνυμα από ένα διάσημο πρόσωπο, την Ιρανή ηθοποιό Γκολσφιτέχ Φαραχανί» ανέφερε ο δημοσιογράφος.

«Γράφω το όνομα γιατί υπήρξαν φήμες που κυκλοφόρησαν στο Παρίσι. Δεν είναι φήμη αυτό που γράφω. Το ξεκαθάρισα στο Ελιζε ότι δεν είναι η εκδοχή τους» πρόσθεσε για το γεγονός ότι… εξέθεσε και την ηθοποιό.

VIDEO — Footage showing French President Emmanuel Macron getting slapped by his wife Brigitte as he prepared to step off a plane in Vietnam goes viral, sparking mixed media reactions, flood of internet memes pic.twitter.com/18C6XsN3dm May 26, 2025

Πλατωνικός έρωτας

Ο Ταρντίφ είπε ακόμα ότι «ο πρόεδρος της Γαλλίας είχε πλατωνικό έρωτα με την ηθοποιό για κάποιους μήνες. Τα μηνύματα που μου έδειξαν ήταν αρκετά προωθημένα, του στιλ “είσαι πολύ όμορφη” κτλ.».

Όπως πρόσθεσε, τα μηνύματα έφτασαν στα χέρια της Μπριζίτ και ξεκίνησαν τις εντάσεις που -έστω και κατά λάθος- έγιναν σε δημόσια θέα στο Βιετνάμ.

«Σε κάποιο σημείο υπήρξε η εντύπωση ότι όλα οφείλονταν σε μια ιδιαίτερα σοβαρή παρεξήγηση που είχε τελειώσει. Μόνο που αυτό δεν συνέβη έτσι» υποστηρίζει ο δημοσιογράφος του Paris Match.

Μιλώντας σε ραδιόφωνο, ο Γάλλος δημοσιογράφος είπε επίσης ότι στο Ελιζέ «έχουν μετανιώσει» για την επικοινωνιακή τακτική που ακολούθησαν μετά το επεισόδιο. Τότε, σε μια πρώτη αντίδραση μίλησαν για fake βίντεο, μετά για «αστεία», αλλά το πήραν πίσω και έκαναν λόγο για ένα «συνηθισμένο καβγαδάκι ζευγαριού».

