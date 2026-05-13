Βρετανία: Ο Στάρμερ δίνει μάχη για την πολιτική επιβίωσή του και ο Κάρολος… εκφωνεί τον Λόγο του Θρόνου

Εν μέσω πολιτικής κρίσης, η κυβέρνηση του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ ετοιμάζεται να παρουσιάσει τις νομοθετικές της προτεραιότητες σήμερα στη διάρκεια του παραδοσιακού Λόγου του Θρόνου, τον οποίο θα εκφωνήσει ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ από το Ουέστμινστερ στη διάρκεια λαμπρής τελετής.

Μια τελετουργία της βρετανικής πολιτικής ζωής, αυτή η ομιλία σηματοδοτεί την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου και επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρουσιάσει τα νομοσχέδια που επιθυμεί να καταθέσει τους επόμενους 12 μήνες.

Θα πραγματοποιηθεί έπειτα από πολλές χαοτικές ημέρες για τον Στάρμερ, την παραίτηση του οποίου ζητούν 86 βουλευτές των Εργατικών – σε σύνολο 403—μετά τα καταστροφικά αποτελέσματα των τοπικών εκλογών για το κόμμα. Εξάλλου τέσσερις υφυπουργοί παραιτήθηκαν χθες, Τρίτη, σε ένδειξη δυσπιστίας απέναντι στον πρωθυπουργό.

Ωστόσο ο Στάρμερ επιμένει ότι επιθυμεί «να συνεχίσει να κυβερνά» και 109 βουλευτές των Εργατικών υπέγραψαν επιστολή στήριξης προς το πρόσωπό του, σύμφωνα με το BBC, εκτιμώντας ότι «αυτή δεν είναι η στιγμή να ξεκινήσει διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας» του κόμματος.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, πριν την ομιλία του Καρόλου ο πρωθυπουργός πρόκειται να συναντηθεί με τον υπουργό Υγείας Γουές Στρίτινγκ, το όνομα του οποίου έχει αναφερθεί ως ένας από τους κύριους αντιπάλους του.

«Ο σημερινός κόσμος είναι πιο ασταθής και επικίνδυνος από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στη σύγχρονη ιστορία», τόνισε επίσης το γραφείο του πρωθυπουργού, με τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία «να απειλούν το βιοτικό επίπεδο» στη χώρα.

Παράδοση

Ο βασιλιάς Κάρολος θα εκφωνήσει τον Λόγο του Θρόνου για τρίτη φορά αφότου ανήλθε στον θρόνο, τον Σεπτέμβριο του 2022. Ως μονάρχης δεσμεύεται να τηρεί πολιτική ουδετερότητα. Θα εκφωνήσει την ομιλία από έναν χρυσό θρόνο στη Βουλή των Λόρδων, την άνω βουλή του Κοινοβουλίου, γύρω στις 11:30 (τοπική ώρα, 13:30 ώρα Ελλάδας), ενώ δίπλα του θα κάθεται η σύζυγός του Καμίλα.

Περισσότερα από 35 νομοσχέδια πρόκειται να παρουσιαστούν σήμερα, τα οποία αφορούν διάφορα θέματα, από την εθνικοποίηση της χαλυβουργίας British Steel ως την πράσινη ενέργεια και τη μετανάστευση.

Σχετικά με αυτό το θέμα, η κυβέρνηση Στάρμερ αναμένεται να παρουσιάσει νομοσχέδιο που θα περιορίζει την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου προκειμένου να διευκολυνθούν οι απελάσεις, κάτι που είχε ήδη ανακοινώσει τον Νοέμβριο η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μάχμουντ.

Αναμένεται επίσης να σκιαγραφήσει το σχέδιό της για τον περιορισμό των ένδικων μέσων που θα έχουν στη διάθεσή τους οι αιτούντες άσυλο των οποίων οι αιτήσεις απορρίφθηκαν, την ώρα που ο αριθμός των μεταναστών που διασχίζουν τη Μάγχη με αυτοσχέδιες βάρκες ξεπέρασε τις 200.000 από το 2018, όταν άρχισαν να διατηρούνται αρχεία.

Αυτή η ομιλία συνοδεύεται από παραδόσεις αιώνων: πριν από την άφιξη του μονάρχη στο Παλάτι του Ουέστμινστερ, οι βασιλικοί φρουροί ερευνούν τα κελάρια για εκρηκτικά, κάτι που αποτελεί παράδοση μετά την αποτυχημένη απόπειρα των καθολικών να ανατινάξουν το κτίριο το 1605. Ο μονάρχης πηγαίνει στο Ουέστμινστερ με χρυσή άμαξα, ενώ ένα μέλος του κοινοβουλίου κρατείται συμβολικά όμηρος στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ για να διασφαλιστεί η «ασφαλής επιστροφή του βασιλιά» εκεί.

Οι δελφίνοι

Πάντως, αν προχωρήσει η αμφισβήτηση Στάρμερ, οι πιθανοί δελφίνοι είναι οι εξής:

Γουές Στρίτινγκ

Ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ θεωρείται η επιλογή όσων επιθυμούν μια άμεση αλλαγή ηγεσίας. Ο 43χρονος πολιτικός, που έχει αναλάβει τη μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Βρετανίας (NHS), ανήκει στη μετριοπαθή και κεντροδεξιά πτέρυγα των Εργατικών.

Η πολιτική του πορεία ξεκίνησε από την προεδρία της Εθνικής Ένωσης Φοιτητών, ενώ στη συνέχεια διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος και βουλευτής σε περιφέρεια του ανατολικού Λονδίνου, κοντά στη συνοικία κοινωνικής κατοικίας όπου μεγάλωσε.

Ο Στρίτινγκ έχει επανειλημμένα εκφράσει τον θαυμασμό του για την περίοδο διακυβέρνησης του Τόνι Μπλερ, υιοθετώντας σε αρκετές περιπτώσεις στοιχεία του λεγόμενου «μπλερισμού», όπως οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και η τεχνολογική αναδιάρθρωση του NHS. Έχει μάλιστα προειδοποιήσει ότι το βρετανικό σύστημα υγείας πρέπει «να εκσυγχρονιστεί ή να πεθάνει».

Ωστόσο, η στενή σχέση του με τον βετεράνο Εργατικό πολιτικό Πίτερ Μάντελσον έχει προκαλέσει πολιτικό κόστος. Ο Μάντελσον απομακρύνθηκε από τη θέση του πρεσβευτή της Βρετανίας στην Ουάσιγκτον εξαιτίας των δεσμών του με τον Τζέφρι Επστάιν, υπόθεση που εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις στο εσωτερικό του κόμματος.

Άντι Μπέρναμ

Η δεύτερη σημαντική υποψηφιότητα είναι αυτή του δημάρχου του Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ, ο οποίος θεωρείται ιδιαίτερα δημοφιλής στη βρετανική κοινή γνώμη. Οι υποστηρικτές του τάσσονται υπέρ μιας πιο «ομαλής» μετάβασης εξουσίας, κυρίως επειδή ο ίδιος δεν είναι σήμερα βουλευτής και δεν μπορεί άμεσα να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος.

Ο 56χρονος Μπέρναμ επιχείρησε νωρίτερα φέτος να επιστρέψει στο κοινοβούλιο μέσω έδρας κοντά στο Μάντσεστερ, ωστόσο η Εθνική Εκτελεστική Επιτροπή των Εργατικών μπλόκαρε την υποψηφιότητά του. Πολλοί στο κόμμα ερμήνευσαν την απόφαση ως προσπάθεια αποτροπής μιας ενδεχόμενης πρόκλησης απέναντι στον Στάρμερ.

Ο Μπέρναμ προωθεί το λεγόμενο «Manchesterism», ένα πολιτικό μοντέλο που συνδυάζει φιλοεπιχειρηματική πολιτική με ενισχυμένο δημόσιο έλεγχο βασικών υπηρεσιών και μέτρα στήριξης της καθημερινότητας των πολιτών. Επικαλείται συχνά την οικονομική ανάπτυξη του Μάντσεστερ, το οποίο εξελίχθηκε στη ταχύτερα αναπτυσσόμενη αστική οικονομία της Βρετανίας κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Παρά τη δημοφιλία του, η πορεία του στο Ουέστμινστερ υπήρξε λιγότερο επιτυχημένη. Οι δύο προηγούμενες προσπάθειές του να αναλάβει την ηγεσία των Εργατικών δεν απέδωσαν, ενώ προκάλεσε αναταράξεις στις αγορές όταν δήλωσε πέρυσι στο περιοδικό «New Statesman» ότι η Βρετανία πρέπει «να πάψει να εξαρτάται από τις αγορές ομολόγων», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πιο ριζοσπαστικής οικονομικής πολιτικής.

Άντζελα Ρέινερ

Στο εσωκομματικό σκηνικό ξεχωρίζει και η πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Άντζελα Ρέινερ, η οποία διατηρεί ισχυρή απήχηση στη λαϊκή βάση και στους παραδοσιακούς σοσιαλιστές ψηφοφόρους του κόμματος.

Η 46χρονη πολιτικός μεγάλωσε σε φτωχή οικογένεια στα περίχωρα του Μάντσεστερ και έγινε μητέρα σε ηλικία 16 ετών. Όπως έχει αναφέρει η ίδια, η μητέρα της, που έπασχε από διπολική διαταραχή, δεν μπορούσε να διαβάσει ή να γράψει. Η Ρέινερ εργάστηκε ως φροντίστρια ηλικιωμένων και μπήκε στον συνδικαλισμό, εμπειρίες που, όπως λέει, την ώθησαν στην πολιτική.

Κατά τη διάρκεια της θητείας της στην κυβέρνηση Στάρμερ, ανέλαβε κεντρικό ρόλο σε σειρά μεταρρυθμίσεων, μεταξύ των οποίων η αύξηση του κατώτατου μισθού, οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά κατοικίας και η νομοθεσία κατά των λεγόμενων «εκμεταλλευτικών» συμβάσεων μηδενικών ωρών εργασίας.

Ωστόσο, η πολιτική της εικόνα επλήγη μετά από σκάνδαλο που αφορούσε την πληρωμή μειωμένου φόρου για δεύτερη κατοικία στη νότια Αγγλία. Η ίδια υποστήριξε ότι το λάθος οφειλόταν σε λανθασμένες νομικές συμβουλές.

Σε επιστολή της προς τον Στάρμερ την Κυριακή, απέφυγε να ζητήσει ευθέως την παραίτησή του, αλλά προειδοποίησε ότι «αυτό που κάνουμε δεν λειτουργεί και πρέπει να αλλάξει. Ίσως αυτή να είναι η τελευταία μας ευκαιρία».

