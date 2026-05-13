search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 13:24
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.05.2026 11:34

Μαρινάκης: «Οι εκλογές θα γίνουν το 2027»

13.05.2026 11:34
MARINAKIS_BRF_NEW

Στις επερχόμενες εκλογές και τον χρόνο διεξαγωγής τους αναφέρθηκε μιλώντας στο ΣΚΑΙ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ο κ. Μαρινάκης ρωτήθηκε εαν οι εκλογές θα γίνουν τον Σεπτέμβριο. «Ξέρετε ότι όταν μπαίνουμε στον τελευταίο χρόνο μιας θητείας – μπαίνουμε σε έναν μήνα στον τελευταίο χρόνο – κάθε μήνα γράφονται σενάρια για εκλογές. Αυτό θα «βαρεθούμε» να το βλέπουμε» είπε ο κ. Μαρινάκης.

Αναφερόμενος δε, στη δήλωση του ίφιου του πρωθυπουργού ότι «οι εκλογές θα γίνουν μετά τη ΔΕΘ» εξήγησε ότι «ο Πρωθυπουργός δεν είπε ότι θα γίνουν πρόωρες εκλογές.

Είπε, αστειευόμενος, σε ένα πηγαδάκι μετά την κοινοβουλευτική ομάδα που τον ρώτησαν, ότι σίγουρα θα γίνουν μετά τη ΔΕΘ.

Γιατί και ο Μάρτιος του 2027 μετά τη ΔΕΘ είναι. Αυτό ήθελε να πει, ήταν έτσι μια εσωτερικής κατανάλωσης συζήτηση.

Ο ίδιος έχει απαντήσει πάρα πολλές φορές και εγώ έχω επαναλάβει πάρα πολλές φορές ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027».

Και κατέληξε: «Νομίζω, ότι ο τελευταίος Πρωθυπουργός που μπορεί να κατηγορηθεί για έλλειψη θεσμικής συνέπειας και σοβαρότητας είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σας θυμίζω πέραν όλων όσων λένε οι εκθέσεις για το Κράτος Δικαίου, είναι ο Πρωθυπουργός που αυτό το οποίο είπε το τήρησε το ’23, έδωσε με τον εκλογικό νόμο λιγότερες έδρες στο πρώτο κόμμα, εξεταστική για μειοψηφίες, κ.λπ»

Διαβάστε επίσης

Ακρίτα «καρφώνει» Αναστασίου για το… μαλλί του Τσίπρα: Λεκτική πατσαβούρα επιπέδου Λατινοπούλου

Ο Μωραΐτης αποδοκιμάζει Κασσελάκη για την «επιστράτευση» της δικηγόρου Πανταζή (video) 

Το… βρήκε ο Φλωρίδης: Είδε «συμπεριφορές κομμάτων του περιθωρίου» από το ΠΑΣΟΚ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Pavlos-Marinakis
MEDIA

Ηλιούπολη: Παρέμβαση Μαρινάκη για το επίμαχο βίντεο – Ζητά την άμεση απόσυρσή του

louloudi-tafos
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 25 σοροί έμειναν για χρόνια στα «αζήτητα» – Τις έθαψαν τελικά αφιλοκερδώς λειτουργοί κηδειών…

alexia_ntorabakogianni
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ντόρα και Αλεξία Μπακογιάννη για καταδίκη Στέφανου Χίου: Προσωπική δικαίωση, η δημοσιογραφία δεν είναι όπλο εκβιασμού

paidia_agxos_efivoi_1305_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Άγχος σε παιδιά και εφήβους: Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί;

taxi new
ΕΛΛΑΔΑ

Ταξιτζής είχε διπλή ταρίφα στο ταξίμετρο για διαδρομές μέρα μεσημέρι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mpaxarika-new
ΥΓΕΙΑ

Το μπαχαρικό που «ρίχνει» τη χοληστερόλη και... αδυνατίζει!

robot_kina_1205_1920-1080_new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«GD01»: Η Κίνα παρουσίασε το πρώτο mech ρομπότ-transformer στον κόσμο (video)

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

Christopher-Nolan-new
LIFESTYLE

Ο Κρίστοφερ Νόλαν αντικρούει την βάναυση κριτική για το κάστινγκ της «Οδύσσειας»

kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 13:24
Pavlos-Marinakis
MEDIA

Ηλιούπολη: Παρέμβαση Μαρινάκη για το επίμαχο βίντεο – Ζητά την άμεση απόσυρσή του

louloudi-tafos
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 25 σοροί έμειναν για χρόνια στα «αζήτητα» – Τις έθαψαν τελικά αφιλοκερδώς λειτουργοί κηδειών…

alexia_ntorabakogianni
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ντόρα και Αλεξία Μπακογιάννη για καταδίκη Στέφανου Χίου: Προσωπική δικαίωση, η δημοσιογραφία δεν είναι όπλο εκβιασμού

1 / 3