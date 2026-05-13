Μαρινάκης: «Οι εκλογές θα γίνουν το 2027»

Στις επερχόμενες εκλογές και τον χρόνο διεξαγωγής τους αναφέρθηκε μιλώντας στο ΣΚΑΙ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ο κ. Μαρινάκης ρωτήθηκε εαν οι εκλογές θα γίνουν τον Σεπτέμβριο. «Ξέρετε ότι όταν μπαίνουμε στον τελευταίο χρόνο μιας θητείας – μπαίνουμε σε έναν μήνα στον τελευταίο χρόνο – κάθε μήνα γράφονται σενάρια για εκλογές. Αυτό θα «βαρεθούμε» να το βλέπουμε» είπε ο κ. Μαρινάκης.

Αναφερόμενος δε, στη δήλωση του ίφιου του πρωθυπουργού ότι «οι εκλογές θα γίνουν μετά τη ΔΕΘ» εξήγησε ότι «ο Πρωθυπουργός δεν είπε ότι θα γίνουν πρόωρες εκλογές.

Είπε, αστειευόμενος, σε ένα πηγαδάκι μετά την κοινοβουλευτική ομάδα που τον ρώτησαν, ότι σίγουρα θα γίνουν μετά τη ΔΕΘ.

Γιατί και ο Μάρτιος του 2027 μετά τη ΔΕΘ είναι. Αυτό ήθελε να πει, ήταν έτσι μια εσωτερικής κατανάλωσης συζήτηση.

Ο ίδιος έχει απαντήσει πάρα πολλές φορές και εγώ έχω επαναλάβει πάρα πολλές φορές ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027».

Και κατέληξε: «Νομίζω, ότι ο τελευταίος Πρωθυπουργός που μπορεί να κατηγορηθεί για έλλειψη θεσμικής συνέπειας και σοβαρότητας είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σας θυμίζω πέραν όλων όσων λένε οι εκθέσεις για το Κράτος Δικαίου, είναι ο Πρωθυπουργός που αυτό το οποίο είπε το τήρησε το ’23, έδωσε με τον εκλογικό νόμο λιγότερες έδρες στο πρώτο κόμμα, εξεταστική για μειοψηφίες, κ.λπ»

