Ομόνοια: Εκτός λειτουργίας ο Hλεκτρικός – Άνδρας έπεσε στις ράγες

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Ομόνοια, όπου άνδρας έπεσε στις ράγες του ηλεκτρικού με αποτέλεσμα να διακοπούν τα δρομολόγια.
Πολίτες που περίμεναν τον ηλεκτρικό, στην γραμμή 1 του σταθμού Ομονοίας, αλλά και προσωπικό ασφαλείας έσπευσε να βγάλει άνδρα από τις ράγες και φαίνεται πως είναι καλά στην υγεία του.
Για λόγους ασφαλείας ωστόσο υπήρξε διακοπή ρεύματος μέχρι να τελειώσει η επιχείρηση ανάσυρσής του.
Μέχρι και αυτή τη στιγμή παραμένει άγνωστο το πότε θα ξεκινήσουν ξανά τα δρομολόγια του Hλεκτρικού.
Διαβάστε επίσης
Χαλκιδική: Τροχαίο δυστύχημα με θύμα 26χρονο οδηγό μηχανής
Νεκρός 34χρονος εργαζόμενος σε ξενοδοχείο στα Χανιά
Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Με λευκά λουλούδια αποχαιρετούν την 17χρονη οι συμμαθητές της – Κρίσιμη η κατάσταση της δεύτερης κοπέλας (video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.