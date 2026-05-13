search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 11:33
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.05.2026 10:53

Νεκρός 34χρονος εργαζόμενος σε ξενοδοχείο στα Χανιά

13.05.2026 10:53
ekav_asthenoforo
αρχείου Eurokinissi

Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει στα Χανιά ο ξαφνικός θάνατος ενός 34χρονου εργαζόμενου, ο οποίος κατέρρευσε εν ώρα εργασίας, χθες Τρίτη.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο 34χρονος εργαζόταν σε ξενοδοχείο στον Καβρό Αποκορώνου όταν ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία και λίγο αργότερα λιποθύμησε.

Τον εργαζόμενο εντόπισαν συνάδελφοί του, οι οποίοι ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο, που τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου όπου, όμως, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 34χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του 34χρονου αναμένεται να διερευνηθούν στη νεκροψία-νεκροτομή.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Βιντεοσκοπούσε ανυποψίαστες γυναίκες σε τουαλέτες, παραλίες και ΜΜΜ

Κρήτη: Περιστατικό ενδοοικογενιακής βίας εν πτήσει και μια σύλληψη στο Ηράκλειο

Νεκρό βρέφος 7 μηνών στην Κρήτη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kardia_stithoskopeio_2006_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

Επανάσταση στην επεμβατική καρδιολογία με τις διαδερμικές επεμβάσεις βαλβίδων

ATTO-2-C3-ARONA
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα τρία B-SUV που δοκιμάσαμε τον Απρίλιο και ξεχώρισαν – Τιμές

epeisodia-saudi-arabia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χούλιγκαν με… κελεμπία: Απίστευτο ξύλο στο Αλ Νασρ – Αλ Χιλάλ (video)

eurovision2026-new
MEDIA

Eurovsion 2026: Τέσσερις στους δέκα χθες βράδυ είχαν συντονιστεί στην ΕΡΤ1 και είδαν τον Α’ ημιτελικό

mixanitroxaio
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Τροχαίο δυστύχημα με θύμα 26χρονο οδηγό μηχανής

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mpaxarika-new
ΥΓΕΙΑ

Το μπαχαρικό που «ρίχνει» τη χοληστερόλη και... αδυνατίζει!

robot_kina_1205_1920-1080_new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«GD01»: Η Κίνα παρουσίασε το πρώτο mech ρομπότ-transformer στον κόσμο (video)

Christopher-Nolan-new
LIFESTYLE

Ο Κρίστοφερ Νόλαν αντικρούει την βάναυση κριτική για το κάστινγκ της «Οδύσσειας»

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

ferto akylas
LIFESTYLE

Eurovision: Ο Ακύλας έκλεψε τις εντυπώσεις στον Α’ Ημιτελικό με το «Ferto» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 11:31
kardia_stithoskopeio_2006_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

Επανάσταση στην επεμβατική καρδιολογία με τις διαδερμικές επεμβάσεις βαλβίδων

ATTO-2-C3-ARONA
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα τρία B-SUV που δοκιμάσαμε τον Απρίλιο και ξεχώρισαν – Τιμές

epeisodia-saudi-arabia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χούλιγκαν με… κελεμπία: Απίστευτο ξύλο στο Αλ Νασρ – Αλ Χιλάλ (video)

1 / 3