Κρήτη: Περιστατικό ενδοοικογενιακής βίας εν πτήσει και μια σύλληψη στο Ηράκλειο

Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στη διάρκεια πτήσης από τη Βρετανία στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν 39χρονος Βρετανός άρχισε να γίνεται επιθετικός προς τη σύζυγό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 39χρονος με την 37χρονη σύζυγό του και το παιδί τους, πετούσαν την Τρίτη για το Ηράκλειο. Και οι δύο είχαν καταναλώσει αλκοόλ, όμως ο 39χρονος έγινε επιθετικός και απειλητικός προς τη γυναίκα και μάλιστα μπροστά στο ανήλικο παιδί τους.

Το πλήρωμα προσπάθησε να ελέγξει την κατάσταση μέχρι την προσγείωση του αεροσκάφους στο «Νίκος Καζαντζάκης», οπότε και αστυνομικοί του τμήματος του αερολιμένα συνέλαβαν τον άνδρα.

