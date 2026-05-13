Φωτιά σε δώμα στον Λυκαβηττό – Ένας ελαφρά τραυματίας

Φωτιά σε δώμα επί της οδού Αρματολών και Κλεφτών στην περιοχή του Λυκαβηττού, ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης.

Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα που κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε διαμέρισμα, σε περιοχή του δήμου Αθηναίων Αττικής. Επιχείρησαν 9 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 12, 2026

Ο ένοικος του διαμερίσματος του πέμπτου ορόφου χρειάστηκε να πηδήξει σε διπλανό χώρο για να σωθεί. Κατά την προσπάθεια διαφυγής τραυματίστηκε στα άκρα, δίχως η κατάστασή του να εμπνέει ανησυχία.

