ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 09:26
Φωτιά σε δώμα στον Λυκαβηττό – Ένας ελαφρά τραυματίας

Φωτιά σε δώμα επί της οδού Αρματολών και Κλεφτών στην περιοχή του Λυκαβηττού, ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης.

Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα που κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Ο ένοικος του διαμερίσματος του πέμπτου ορόφου χρειάστηκε να πηδήξει σε διπλανό χώρο για να σωθεί. Κατά την προσπάθεια διαφυγής τραυματίστηκε στα άκρα, δίχως η κατάστασή του να εμπνέει ανησυχία.

