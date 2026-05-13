Αλέκος Συσσοβίτης: «Πάντα έχω σύντροφο – Επειδή δεν παντρεύεται κανείς, δεν σημαίνει ότι θα δυστυχήσει» (Video)

Για την επαγγελματική του πορεία αλλά και την προσωπική του ζωή μίλησε ο Αλέκος Συσσοβίτης, επισημαίνοντας ότι στην καριέρα του έχει πει πολλά «όχι» τα οποία, μάλιστα, δεν μετάνιωσε.

Καλεσμένος της Αθηναΐδας Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», ο ηθοποιός τόνισε ότι πάντα βρίσκεται σε σχέση, επισημαίνοντας ότι η απόφαση κάποιου να μην παντρευτεί, δεν σημαίνει ότι στην προσωπική του ζωή δυστυχεί…

«Έχω πει “όχι” αρκετές φορές σε προτάσεις αλλά, ευτυχώς, έχω μετανιώσει, που δεν είμαι χαρακτήρας που μετανιώνω συχνά, που είπα “όχι” σε κάτι το οποίο αποδείχθηκε ότι ήταν καλό. Επίσης, αυτό είναι και ωραίο. Να μην μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον. Πάντα έχω κάποιο σύντροφο μαζί μου. Επίσης, βασίζομαι πολύ, καλώς ή κακώς, στους πολύ κοντινούς μου ανθρώπους και φίλους γιατί είμαι κοινωνικότατος και δοτικός. Άρα, παίρνω και εγω μια μεγάλη αγάπη από πολύ κόσμο» είπε αρχικά.

«Τα βαφτιστήρια μου, τα μωρά τα οποία εγώ δεν έχω αλλά είναι εκεί, ψυχολογικά δηλαδή με στηρίζουν. Έχω χτίσει καλές σχέσεις. Κατ’ αρχάς με την αδελφή μου και την οικογένεια της στη Θεσσαλονίκη και τα ανίψια μου, που πλέον είναι και μεγάλα”. Οι πολύ φίλοι είναι λίγοι αλλά οι κοντινοί άνθρωποι είναι αρκετοί. Πιστεύω ότι την κατάλληλη στιγμή θα υπάρχει άνθρωπος δίπλα μου, όπως και τώρα υπάρχει. Επειδή δεν παντρεύεται κανείς δεν σημαίνει ότι θα δυστυχήσει στην πορεία» πρόσθεσε.

